نحو 8 آلاف شخص على قائمة انتظار السفر إلى الفضاء

تضاعفت حجوزات شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية التي تخطط لإرسال أول زبائنها إلى الفضاء بحلول صيف العام 2020 منذ نهاية سبتمبر/أيلول، وباتت قائمة الانتظار تضم حاليا 7957 شخصا.

وكانت الشركة قد توقفت عن بيع التذاكر رسميًا بعد أول تجربة فضائية لها في ديسمبر/كانون الأول 2018.

لكن بعد تسجيل "فيرجن غالاكتيك" 603 حجوزات من 60 دولة بسعر يصل إلى 250 ألف دولار للتذكرة، استمرت الشركة في تلقي الطلبات.

وتستعد الشركة التي يملكها ريتشارد برانسون لعرض سلسلة جديدة من التذاكر للبيع اليوم الأربعاء، وعلى كل شخص يطمح لزيارة الفضاء أن يدفع ألف دولار مسبقا.

كذلك، كشفت المجموعة أمس الثلاثاء أنها حققت إيرادات بلغت 529 ألف دولار في الربع الأخير من العام 2019 مسجلة خسارة قدرها 72.7 مليون دولار. وعلى مدار العام، خسرت المجموعة ما مجموعه 211 مليون دولار.

وتخوض الشركة منافسة مباشرة مع شركة "بلو أوريجين" التي أسسها جيف بيزوس صاحب شركة "أمازون".