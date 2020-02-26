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منوعات|الولايات المتحدة

قاض أمريكي يقنن إنشاء غرف لتعاطي المخدرات

26/2/2020

ثبّت قاضٍ فدرالي في فيلادلفيا، أمس الثلاثاء، قرارًا ينص على إنشاء أول غرفة مقننة لحقن المخدرات في الولايات المتحدة لكن المدعي العام الفدرالي أعلن أنه سيستأنف الحكم.

وأطلقت هذا المشروع جمعية "سايف هاوس" التي أنشأت خصيصًا لهذا الغرض، وتتمتع بدعم بلدية المدينة ورئيسها جيم كيني وكذلك المدعي العام المحلي لاري كراسنر.

لكن المدعي الفدرالي التابع مباشرة لوزارة العدل نقل موقف حكومة دونالد ترمب المعارض لإنشاء هذه الغرفة التي لم يعلن عن مكان إقامتها بعد.

وهو يستند إلى قانون فدرالي يحظر إنشاء أي مكان مخصص لتصنيع المخدرات والاتجار بها وتعاطيها.

لكن في القرار الأول الذي اتخذ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، خلص القاضي الفدرالي جيرالد ماكهيو إلى أن "الهدف المتمثل في إنشاء "سايف هاوس" هو خفض نسبة تعاطي المخدرات وليس تسهيله".

والثلاثاء ثبّت القاضي نفسه الحكم ورفض استئناف الحكومة.

وقال المدعي الفيدرالي وليام ماكسوين في بيان "نحن نعارض الحكم ونعتزم الطعن به على الفور".

وأشاد رئيس بلدية المدينة جيم كيني بالحكم مشيرًا إلى أن البلدية تعتزم دعم المشغلين من القطاع الخاص الذين يرغبون في إنشاء غرف حقن مقننة في فيلادلفيا.

وقد أعربت مدن أخرى في الولايات المتحدة عن رغبتها في إنشاء مراكز كهذه، مثل نيويورك التي قال رئيس بلديتها بيل دي بلازيو في مايو/أيار 2018 إنه يرغب في إنشاء أربع غرف استنادا إلى تقرير من السلطات الصحية البلدية.

لكن المشروع أوقف بعد ذلك، وقد سلط المسؤول الصحي في ولاية نيويورك هاورد زوكر الضوء في فبراير/شباط 2019 على الأخطار القانونية التي يشكلها إنشاء غرف الحقن.

وصدور قرار نهائي في فيلادلفيا عند الاستئناف، أو في نيويورك أمام المحكمة العليا، مرتقب جدا في نيويورك وكذلك في مدن مثل سياتل ودنفر حيث لا تزال هناك مشاريع مماثلة معلقة.

وقد أقر مجلس كاليفورنيا مشروع قانون لإنشاء ست غرف في سان فرانسيسكو لكنه ما زال عالقا في مجلس الشيوخ المحلي.

المصدر : فرانس برس
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