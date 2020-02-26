في الضحك والهم.. كيف تحولت عبلة كامل إلى "أيقونة إنترنت"؟

انتشرت مؤخرًا أنباء عن عودة قريبة للفنانة المصرية عبلة كامل إلى السينما، لكنها حاضرة في قلوب المصريين وإن غابت، يكفي أنهم يستخدمونها كـ "أيقونة إنترنت".

وأيقونة الإنترنت Internet meme باختصار هو مصطلح يستخدم لوصف أي شخصية أو شعار أو فكرة تنتشر بسرعة على الإنترنت من شخص لآخر، وتستخدم في مواقف مختلفة، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من أشهر الأيقونات التي استخدمها المصريون هي شخصية "أساحبي"، وأدوار عادل إمام، وشخصية اللمبي للفنان محمد سعد، والكابتن رضا عبد العال.

وتعد عبلة كامل أشهر شخصية نسائية تستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المصرية في المناسبات المختلفة.

انتشر مؤخرا حساب على تويتر باسم "فاضلي إكتئباية وحدة وافتح مكئبة" يعبر في كل مواقفه الساخرة من الحياة بفيديوهات تمثيلية لعبلة كامل، قام مغردون بإعادة تغريد فيديوهاته في (عيد الحب) للسخرية من شعورهم بالوحدة وخيباتهم العاطفية.

الكراش قالي You are my best friend وحطلي قلوب كتييير .. انا في الفريندز زون؟ يا خسارة اغاني الحب اللي كنت بلمح بيها pic.twitter.com/rMltdbzSwc — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) February 17, 2020

تصدر هاشتاج (#ايه_منعك_ترتبط) الأسبوع الماضي قائمة الأكثر تداولًا في مصر، فغرد البعض بفيديو لعبلة كامل ليعبروا بسخرية عن عزوفهم عن الزواج ممن يكدر عليهم صفو الحياة.

وهذه الأسباب قد تفسر كيف تحولت الفنانة الشهيرة إلى أيقونة إنترنت:

1- مدرسة الأسلوب العفوي

دخلت عبلة كامل القلوب من قدراتها التمثيلية الكبيرة التي تعتمد على الأداء العفوي ببراعة لا ينافسها فيها أحد، سواء كانت شابة أو أم أو بلطجية أو امرأة عانس، جسدت كل أدوارها بأسلوبها الخاص الذي نحتته مع الوقت وأحبه الجمهور، ويعيدون إنتاجه مصحوبا بنكات ساخرة.

أحبها الجمهور لأنها لم تخضع أيضا لمقاييس الشهرة، لا تضع مساحيق تجميل، ولم تلجأ لحقن الفيلر أو البوتوكس حتى مع تقدمها في العمر (59 عامًا)، تصر على أن تكون هي، ولكنها أيضا ترتدي الملابس والاكسسورات المناسبة لشخصيتها بأسلوبها الخاص.

2- الأم المصرية

سيطرت عبلة كامل على صورة الأم المصرية دراميًا، جسدت دور الأم ببراعة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، أحبها الجمهور في دور "فاطمة كشري"، واستنسخوا من صورتها وهي في حالة "نكد" آلاف الكوميكس (الرسوم الساخرة) تعبيرًا عن الحزن وحمل الهم.

تألق عبلة في أدوار الأم أهلها للانتماء إلى الأسرة المصرية. كل عائلة تجد بها أمًا أو عمة أو خالة أو جدة بنفس الصورة التي قدمتها عبلة كامل، خليط من البساطة والطيبة، تغار على زوجها وأبنائها، مفرطة في شعور الأمومة تجاه أبناء العائلة وتحمل همهم، وتبالغ في فرحها وحزنها لأقصى درجة.

كوميكس (الأم المصرية) من شخصية (فاطمة كشري) للفنانة عبلة كامل

3- العانس

جسدت عبلة كامل دور المرأة التي تأخر بها سن الزواج بصورة مضحكة ومؤلمة في آن واحد، فهي امرأة ترغب في الحب والاستقرار، جميلة لكن بصورة عادية ولا تتفنن في جذب الرجال، مرهفة إلى أقصى حد وتكاد تسقط مغشيا عليها لو سمعت مجاملة من رجل.. أي رجل.

بالطبع هي ليست الصورة السائدة للنساء اللاتي تأخر بهن سن الزواج، لكنها أيضا صورة من امرأة تعرفها كثير من الأسر المصرية، "حظها قليل" ولم تجد الرجل الذي يقدر حنيتها وطيبتها.

شخصية العانس في مسلسل (امرأة من زمن الحب)

4- الكوميديا الاجتماعية

مثلت كل أدوارها حتى دور البلطجية في "خالتي فرنسا" بخفة ظلها المعهودة، لم تلجأ إلى التعبيرات الخادشة للحياء، أو افتعال المواقف الكوميدية، اعتمدت على خفة ظلها في التعبير ببساطة عن الموقف الدرامي، انتقت الأدوار التي تناسبها والثرية بكوميديا الموقف.

وانا بحاول اصالح حبيبي عشان بكرا الفلانتاين pic.twitter.com/6vRpWE84wn — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) February 13, 2020

me on Valentine's day pic.twitter.com/3FGEskm0uy — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) February 9, 2020

5- أشهر زغرودة في الدراما

يعيد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع (فيديو أو (GIF زغرودة عبلة كامل في مواقف كثيرة، أشهرها مؤخرا للرد على زغرودة شاكيرا بأطول زغرودة في تاريخ الدراما المصرية.

نفس الشي بس إنتو يلي بتحبو #شاكيرا 😂😂😂

كتير حب لعبلة كامل😍 pic.twitter.com/ldjyFhgPxd — Mariana Swiedan (@MSwiedan) February 4, 2020

يذكر أن الفنانة عبلة كامل قد تخرجت في كلية الآداب عام 1984. جسدت دور الشابة الكفيفة في بداية مشوارها الفني مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر".

من أشهر أفلامها: اللمبي، اللي باللي بالك، خالتي فرنسا، سيد العاطفي. وتألقت في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية أبرزها: لن أعيش في جلباب أبي، امرأة من زمن الحب، ريا وسكينة.

رغم إنها فنانة، إلا أن الجمهور يشعر أنها تنتمي إليه، ولا تنتمي للوسط الفني بمشاكه وثرثرته وفضائحه وصراعاته، تصر منذ سنوات طويلة ألا تُجري حوارًا صحفيًا أو تلفزيونيًا، تكتفي بالتمثيل وحسب.

كوميكس (النكد) الشهير