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سعودي يفوز ببطولة العالم في إكس بوكس 2020 (فيديو)

مساعد الدوسري
مساعد الدوسري
25/2/2020

احتفل عشاق الألعاب الإلكترونية في العالم العربي بفوز السعودي مساعد الدوسري بلقب بطل منصة الإكس بوكس XBOX لكرة القدم الإلكترونية لعام 2020.

تكلل فوز الدوسري أمام منافسه البرزيلي فيناتيك تيكز fnatic Tekkkz في مباراة حامية شهدها العالم، وحصدت مشاهدات قياسية على المنصات الإلكترونية.

وحقق الدوسري بهذا الفوز إنجازًا كبيرًا بحصوله 4 مرات على بطولة كرة القدم على الإكس بوكس.

هنأ اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية بالسعودية اللاعب، واحتفل عدد من مدوني الفيديو على يوتيوب بفوز الدوسري وتحقيقه لعدد من الأرقام القياسية عالميًا في مجال الألعاب الإلكترونية.

يذكر أن الدوسري قد حصل على العديد من البطولات الدولية في مجال الألعاب الإلكترونية؛ أهمها كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية FIFA eWorld Cup لعام 2018 في لندن.

ويعتبر السعوديون الأكثر نجاحًا في مجال الألعاب الإلكترونية على المستوى العربي والعالمي.

مباراة الفوز ببطولة الإكس لوكس لعام 2020
المصدر : الجزيرة مباشر
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