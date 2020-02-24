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محمد رمضان: لم أخطئ ولا أقبل التهديد ومعي فيديو يسجن الطيار (فيديو)

الممثل المصري محمد رمضان, والطيار أشرف سعد أبو اليسر
الممثل المصري محمد رمضان, والطيار أشرف سعد أبو اليسر
24/2/2020

ظهر الفنان محمد رمضان عبر شاشة التلفزيون المصري، مساء السبت، ليتحدث عن كواليس أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، مؤكدًا استياءه مما حدث معه لكنه أشار لمن أسماهم "المتصيدين".

وفي تطورات الأزمة، لجأ الطيار الموقوف عن العمل إلى القضاء مطالبًا بتعويض قيمته 25 مليون جنيه، وهو ما دفع رمضان للقول إن لديه مقطع فيديو صُوِّر داخل الطائرة يعرض الطيار للسجن بتهمة جنائية، ولن يقدمه سوى للقضاء.

وأكد أنه لم يرغب في نشر الفيديو حتى لا يتسبب في أذى أكبر للطيار، وقال رمضان إن الصيغة التي تحدث بها الطيار منذ بداية الأزمة لم تعجبه ومطالبته له بتعويض مادي مهددًا إياه باللجوء إلى مواقع التواصل، وهو الأمر الذي نفاه أبو اليسر في فيديو سابق.

وقال رمضان إنه لم يكن الفنان الأول الذي ينشر صورة له داخل قمرة قيادة الطائرة، لكنه أمر تكرر مع نجوم عديدين، كما نفى علمه بعدم قانونية الأمر، مشيرًا إلى أن هناك تصيدا لكل ما يقوم به.

ولفت رمضان إلى أن محامي الطيار هو بالأساس محامي مطرب مصري شهير (لم يذكره)، ملمحًا إلى دور محتمل لهذا المطرب في انتشار أزمته مع الطيار.

واستدل رمضان على عدم خطئه في أزمة الطيار، بأن سلطة الطيران المدني لم تصدر أي قرار بحقه وإنما تم توجيه العقاب للطيار، لافتًا إلى محاولته التدخل لدى سلطة الطيران المدني دون جدوى، موضحًا أن الطيار كان يجب عليه التقدم باحتجاج على حكم الإيقاف عن العمل الصادر بحقه.

وتحول الجدل بين الممثل المصري محمد رمضان من جهة، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر من جهة أخرى، إلى قضية رأي عام في مصر، وصار السجال بينهما مثار اهتمام الملايين من المتابعين.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
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