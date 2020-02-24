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قط يترشح للانتخابات البلدية في فرنسا

لتجنب أن تبطل السلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه للقط "ريك"
لتجنب أن تبطل السلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه للقط "ريك"
24/2/2020

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح قط على قائمته للانتخابات البلدية في رين غرب البلاد من أجل لفت الانتباه إلى "ظروف الحيوانات".

وتريد قائمة "رين المشتركة" المدعومة من حزب "فرنسا الأبية"، ترشيح الهر "ريك" في المرتبة ما قبل الأخيرة في لائحتها للبلديات في 15 و22 مارس/آذار.

وقال فيليكس بولانجيه، أحد مديري حملة هذه القائمة، إن الهدف من ذلك "تسليط الضوء على مسألة لا تطرح كثيرا في حملة الانتخابات البلدية".

ولتجنب أن تبطل السلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه للقط "ريك".

وأوضح بولانجيه "أنه ترشيح رمزي كما يحصل في الكثير من الحالات. وحتى لو حققنا 99.9 % من الأصوات في البلديات، لن ينتخب".

وتعهدت قائمة "رين المشتركة" بعد طلب من جمعية "الـ214" للرفق بالحيوان، "تشكيل لجنة لحماية الحيوانات" ودعم "حصول حظر وطني على فرق السيرك التي تملك حيوانات برية".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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