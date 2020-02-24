فيديو لمصرية مسنة تتوسل لخادمتها طلبا للمرحاض.. والنائب العام يتدخل

قررت النيابة العامة المصرية، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامها بتصوير سيدة مسنة وهي تتوسل لتساعدها على دخول المرحاض لقضاء حاجتها.

واحتجزت نيابة جنوب الجيزة، الخادمة التي التقطت مقطع فيديو للمرأة المسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية، وظهرت فيه وهي تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها المرحاض، بحجة أنها قضت حاجتها قبل قليل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الجيزة، قد تمكنت من ضبط المتهمة في واقعة الفيديو المتداول باسم "سيدة فيديو الحمّام"، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخادمة، بعد تحرير موظف بالمعاش بلاغا بقسم شرطة الطالبية يتهم خادمته بتصوير زوجته في المنزل أثناء سفره.

وكان يعتقد أن الفيديو تم تصويره في دار رعاية مسنين، لكن وزارة التضامن نفت ذلك وأكدت أن الفيديو صور في منزل وليس في أحد دور الرعاية، وهو ما أكدته تحريات النيابة التي توصلت لهوية مصورة الفيديو بعد بلاغ الزوج.