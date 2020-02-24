بدموع الوفاء.. تلاميذ يصطفون أثناء مرور جنازة معلمتهم (فيديو)

في مشهد إنساني، اصطف تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية الواقعة في ريف مصر، على جانبي الطريق أمام مدرستهم، أثناء مرور جنازة معلمتهم وتوديعها بالدموع.

ووقف التلاميذ أمام سور مدرسة "الشهيد غازي" بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية الواقعة في دلتا النيل بمصر، بعدما سمحت لهم الإدارة بتوديع معلمتهم عصمت إبراهيم عبدالقوي عفارة التي وافتها المنية أمس.

وأصر التلاميذ على الوقوف لمعلمتهم المحبوبة تقديرًا وعرفانًا لها أثناء تشييعها إلى مثواها الأخير، لتمر جنازتها أمام مدرستها وطلابها.

ويعتبر الطلاب معلمة اللغة العربية الراحلة بمثابة قدوة، وكانت محبوبة بين التلاميذ وأهالي القرية وتتمتع بالأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة وتفانيها في عملها بشهادة الطلاب والمدرسين.

وأظهرت صور التقطت من الجنازة مدى تأثر التلاميذ وبكائهم على معلمتهم الراحلة، وتأثر المشيعون بمشهد التلاميذ وشاركوهم حزنهم على معلمتهم.

وغزت هذه الصور منصات التواصل في مصر، ليشارك مستخدموها هؤلاء التلاميذ حزنهم وبكاءهم على معلمتهم والدعاء لها.