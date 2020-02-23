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شاهد: هندي يتعبد لـ"الإله ترمب" ويقبل قدميه

23/2/2020

أقام الهندي بوسا كريشنا تمثالا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب واعتبره إلهًا وبدأ بتقديسه والتعبد له، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الولايات المتحدة وزوجته للهند غدا الإثنين تستغرق يومين.

وبنى كريشنا تمثالًا بالحجم الطبيعي لـ"بطله" الذي يحلم بلقائه، ووضع التمثال في فناء منزله في حين أن جدرانه مملوءة باسم "الزعيم" الأمريكي، الأمر الذي أزعج عائلته.

ويعيش كريشنا في ولاية تيلانجانا جنوبي الهند، وبات يؤدي صلاة "بوجا" الهندوسية المخصصة للآلهة، على تمثال ترمب، وقال لعائلته "أنتم تعبدون شيفا، وأنا أؤمن بعبادة ترمب. لا أحد منا يستطيع منع الآخر من القيام بذلك".

وقال كريشنا "لقد تحول حبي له إلى تقديس. لقد أعطاني هذا سعادة هائلة. لذلك بدلًا من الدعاء للآلهة الأخرى، بدأت أصلي له"، ونشر كريشنا صورًا له وهو يتعبد لتمثال ترمب، ويقبل قدميه.

(غيتي)

وكريشنا ليس الهندي الوحيد الذي يؤيد ترمب فكل المجموعات اليمينية الهندوسية تميل له لأنه يشاركهم كراهيتهم لما قالوا عنه "التطرف" الإسلامي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترمب سيثير قضية الحرية الدينية في الهند خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع، وهو موضوع حساس بالنسبة للحكومة الهندية.

وتواجه حكومة مودي احتجاجات واسعة النطاق في الداخل وانتقادات في الخارج لسنها قانونًا خاصًا بالجنسية ينظر إليه على أنه مجحف للمسلمين وأدى إلى تعميق المخاوف من أن إدارته تقوض التقاليد العلمانية للهند.

وجاء هذا الإجراء بعد شهور من إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي الخاص الذي مُنح لمنطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة، مشددة قبضتها على تلك المنطقة. وسجنت الحكومة أيضًا عشرات من المعارضين السياسيين والانفصاليين وفرضت تعتيما على وسائل الاتصال.

(رويترز)
(رويترز)
(غيتي)
(غيتي)
(غيتي)
(غيتي)
(غيتي)
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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