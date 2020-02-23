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شاهد: "باتمان" يسقط من فوق دراجته أثناء تصوير الفيلم

23/2/2020

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لكواليس تصوير فيلم "باتمان" الجديد، والذي يظهر فيه ممثل دور باتمان راكبًا دراجته النارية قبل سقوطه على الأرض.

وبدى من المقطع القصير المتداول أنه قد تم تصويرها ضمن كواليس أحداث الفيلم المرتقب، عندما انزلقت دراجة "باتمان" النارية على الأرض ليسقط من فوقها.

الفيلم من إخراج مات ريفيس، وبطولة الممثل البريطاني روبرت باتينسون الذي اشتهر بدوره في سلسلة أفلام "توايلايت".

وتشارك البطولة في الفيلم الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية زوي كرافيتز بدور "سلينا كايل" التي نعرفها باسم "كات-وومان".

من المقرر طرح فيلم "باتمان" في دور السينما الأمريكية يوم 25 يونيو/حزيران 2021، لكن لم يتحدد بعد موعد طرحه في بريطانيا وبقية دول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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