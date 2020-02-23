أخطاء شائعة تمنع إنقاص الوزن في حمية الصيام المتقطع

نشر عدد من مدوني الفيديو تجاربهم الناجحة في فقدان الوزن الزائد من خلال اتباع حمية "الصيام المتقطع"، وشعر آخرون بالإحباط لعدم فقدان الوزن أو ثباته رغم الالتزام بالحمية، فما السبب؟

ما هي حمية الصيام المتقطع؟

اشتهرت حمية الصيام المتقطع أخيرا لسهولة قواعدها، وقدرتها على إنقاص الوزن دون مشقة كبيرة، كما تفيد في تنقية الجسم من السموم وتنظيم العمليات الحيوية وزيادة معدل الحرق.

تشير دكتورة د. فرح كلاكش اختصاصية التغذية في المستشفى الأهلي بالدوحة إلى أن الصيام المتقطع هو نمط حياة سهل، ولا يحتاج لتقنين الكميات أو حساب قاس للسعرات، ويرتبط بتنظيم وقت الأكل، ولا يتطلب تجهيز وجبات خاصة تمثل عبئا على ميزانية الأسرة.

وتذكر أن الصيام المتقطع – وفقا للدراسات العلمية- يعطي تقريبا نفس نتائج النظام الغذائي العادي (حساب السعرات)، ويمكن من فقدان 2-4 كيلو شهريا، وبعد 6 أشهر من الحمية؛ قد يفقد المرء 8% من وزنه بشرط عدم الأكل بإفراط في أيام الراحة.

وتوضح د. فرح أن هناك 3 طرق لتطبيق نظام الصيام المتقطع، وهي:

نظام (16/8):

أي الصيام لمدة 16 ساعة، ومسموح أن يأكل الشخص خلال الساعات الثمانية المتبقية وجبات عالية البروتين والخضار وقليلة الكربوهيدرات دون عد السعرات الحرارية، ومسموح أثناء الصيام بشرب الأعشاب والماء والقهوة بدون حليب أو سكر.

نظام (5/2):

يتناول فيه الشخص وجبات عادية لمدة 5 أيام، ويأكل في اليومين الباقيين (غير المتتالين) ما يوازي 500-600 سعر حراري باليوم أي يأكل وجبة واحدة أو وجبتين صغيرتين.

صيام اليوم الواحد:

يصوم الشخص لمدة 24 ساعة لمرة واحدة أسبوعيا، ويتناول الماء والمشروبات المسموحة فقط.

ما الأخطاء التي تحول دون فقدان الوزن؟

شارك أخصائيو التغذية على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المقاطع حول الأخطاء التي تتسبب في عدم فقدان الوزن رغم الالتزام بعدد ساعات الصيام.

ونشرت أخصائية التغذية نورهان قنديل مقطعا حول أهم الأخطاء التي تحول دون فقدان الوزن أثناء اتباع الحمية، منها:

عدم الالتزام بالصيام لمدة 16 ساعة متواصلة:

ذكرت نورهان أنه يمكن التدرج والتدريب حتى الوصول إلى عدد الساعات، وينبغي الالتزام بها مع تغيير مواعيد الصيام وعدد الساعات: مرة 18 ساعة، ومرة 16، ومرة الصوم الحقيقي يوم إثنين أو خميس (dry fasting).

الإفطار الدسم:

ينبغي بعد ساعات الصيام الطويلة كسر الصيام على شوربة، أو سلطة، أو أكلات خفيفة، وليس الهجوم على الطعام كما يحدث في رمضان، لأن هذا يتسبب في زيادة الوزن وليس فقدانه.

قلة شرب الماء:

من المهم جدا شرب الماء بكثرة وخاصة وقت الصيام لمساعدة الجسم على الحرق والتخلص من السموم.

الاعتدال وقت الإفطار:

هناك فرق بين الحفاظ على الوزن وإنقاصه، ومزية هذا النظام أنه لا يشعر المرء بالحرمان. وينبغي خلال الـ8 ساعات المسموح فيها تناول الطعام؛ أن يراقب المرء سعراته حتى يفقد الوزن، مع التقليل من الكربوهيدرات وليس منعها.

السكر الدايت:

تتسبب بعض أنواع السكر الدايت في إفساد النظام لأنها تؤدي إلى عمل الأنسولين.

شرب اللبن:

شرب القهوة باللبن أو شرب اللبن وحده يؤثر على فعالية نظام الصيام المتقطع حتى ولو كان خالٍ من الدسم.

توضح نورهان أن من أكبر مميزات الصيام المتقطع أنه يشجع على شرب السوائل المفيدة كثيرا، ويذكر متبع الحمية بها لأنه يصوم وقتا طويلا وليس أمامه حل سواها، مثل: اليانسون والكمون والنعناع والقرفة.

الميزان:

ترى نورهان أن الصيام المتقطع نظام وأسلوب حياة يؤثر في الصحة العامة وجمال البشرة والصحة النفسية، كما يعيد تشكيل الجسم والمقاسات دون التركيز على الميزان، لأن الإنسان قد يزيد وزن عضلاته وتقل نسبة الدهون بجسمه دون أن يحدث فرقا كبيرا على الميزان.

أخصائية التغذية نورهان قنديل تشرح أسباب عدم فقدان الوزن في حمية الصيام المتقطع

وينصح أخصائي التغذية باسل جلال بتناول وجبة الفطار في نظام الصيام المتقطع بعد الاستيقاظ بعدد ساعات كافية (5- 7 ساعات)، وكسر الصيام بوجبة خفيفة مكونة من سلطة وطبق شوربة.

ويوصي الشخص المتبع للحمية بالتنويع بين أنواع الصيام المتقطع حتى تحدث حالة حيرة لنظام الحرق داخل الجسم، كما ينصح بشرب الماء بوفرة خاصة وقت الصيام، ومراقبة السعرات أثناء ساعات الإفطار حتى لا تفسد عملية الأيض والحرق.

نصائح أخصائي التغذية باسل جلال لإنقاص الوزن في حمية الصيام المتقطع