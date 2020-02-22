البث الحي
منوعات

شاهد: سقوط مجدي يعقوب على المسرح أثناء تكريمه في دبي

22/2/2020

تعرض جراح القلب المصري البارز، مجدي يعقوب، للسقوط على المسرح أثناء تكريمه في حفل بمدينة دبي الإماراتية.

وأبدى مغردون قلقهم وأمنياتهم بالعافية للدكتور مجدي يعقوب (85 عاما) عبر وسم يحمل اسمه، وعبروا عن امتنانهم لجهوده في جمع تبرعات لبناء مستشفى جديد بالقاهرة لعلاج أمراض القلب، وباركوا مسيرته في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب وبخاصة غير القادرين على تكلفة العلاج والجراحة.

يذكر أن الكثير من الفنانين ورجال الأعمال قد تبرعوا مؤخرا لصالح المستشفى التي ينوي مجدي يعقوب إنشاءها، ومنهم الممثل أحمد حلمي، الذي تبرع بمليون جنيه مصري.

https://twitter.com/elgonamiy/status/1231116932448997376?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)