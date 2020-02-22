شاهد: سقوط مجدي يعقوب على المسرح أثناء تكريمه في دبي

تعرض جراح القلب المصري البارز، مجدي يعقوب، للسقوط على المسرح أثناء تكريمه في حفل بمدينة دبي الإماراتية.

وأبدى مغردون قلقهم وأمنياتهم بالعافية للدكتور مجدي يعقوب (85 عاما) عبر وسم يحمل اسمه، وعبروا عن امتنانهم لجهوده في جمع تبرعات لبناء مستشفى جديد بالقاهرة لعلاج أمراض القلب، وباركوا مسيرته في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب وبخاصة غير القادرين على تكلفة العلاج والجراحة.

يذكر أن الكثير من الفنانين ورجال الأعمال قد تبرعوا مؤخرا لصالح المستشفى التي ينوي مجدي يعقوب إنشاءها، ومنهم الممثل أحمد حلمي، الذي تبرع بمليون جنيه مصري.

https://twitter.com/elgonamiy/status/1231116932448997376?ref_src=twsrc%5Etfw