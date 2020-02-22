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شاهد: أغنية لبنانية عن فيروس كورونا

22/2/2020

تداول مغردون لبنانيون أغنية ساخرة من فيروس كورونا على الطريقة الفولكلورية الشهيرة في بلاد الشام بعنوان "على دلعونا وعلى دلعونا.. انصابت عيلتنا بفيروس كورونا".

ويبدو في المقطع شاب يغني مع أبيه عن اكتشاف أول إصابة في لبنان قائلا "اسمع لك يا بي ما لا خبرية.. الكورونا وصل ع الأشرفية".

وعلق المغرد كيمو خلفي قائلا "شر البلية غنية"، وذكرت رتدان "كل شي منعمل منو دبكة".، وأضافت ماروش "ولا أهضم من هيك آخر رواق.. نحن شعب صامدون كورونا رح يموت منا".

وقد أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أمس تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ (45 عاما). وأضاف في مؤتمر صحفي أنها كانت قادمة من مدينة قم، وأنها تخضع للحجر الطبي.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الصحية تشتبه بوجود إصابتين إضافيتين بالفيروس قدمتا أيضاً على متن طائرة إيرانية.

وتصدر وسم #كورونا_لبنان موقع تويتر بدولة لبنان، ونشر المغردون صور الاستعدادات في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لاستقبال أي حالات مصابة.

وانتقد المغردون السلطات الإيرانية لأنها سمحت لحالة مصابة بركوب طائرة متوجهة للبنان دون منعها، وسخر أحد المذيعين بقناة إم تي في اللبنانية من الواقعة قائلا "كأن ما تتكرم به إيران على لبنان واللبنانيين لا يكفي فأرسلت إلينا الكورونا لتكمل معروفها معنا".

كما دشن المغردون اللبنانيون وسم #لا_داعي_للهلع للتهوين من خطر انتشار العدوى، والتأكيد على ضرورة الوقاية وتجنب نشر الشائعات. كما سخر بعضهم من توالي الأزمات في لبنان مؤخرا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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