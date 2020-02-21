جورجيو أرماني: إعلانات الموضة "تغتصب" النساء

اتهم جورجيو أرماني شركات صناعة الأزياء "باغتصاب" النساء عن طريق الترويج لاتجاهات ونزعات عامة قصيرة الأجل وتسويقها على أساس الجنس.

وقال أرماني (85 عاما) للصحفيين على هامش عرض لخط أمبريو أرماني في أسبوع الموضة بميلانو "أعتقد أنه آن الأوان لأن أعبر عما أفكر فيه. النساء ما زلن يتعرضن للاغتصاب من قبل المصممين".

وأضاف أرماني "لو أن سيدة تسير في الشارع ورأت إعلانا فيه امرأة بصدر ومؤخرة على مرأى من الجميع وتريد أن تكون مثلها، فهذه طريقة لاغتصابها. يمكنك اغتصاب امرأة بعدة طرق، إما بإلقائها في قبو أو عن طريق اقتراح أن ترتدي ملابس معينة".

وأسس أرماني، المعروف بأزيائه الرصينة والأنيقة، علامته التجارية في hgعام 1975 وجعل منها علامة تجارية عالمية.

وقال "في عرضي تنورات قصيرة وطويلة وسراويل واسعة وضيقة. لقد منحت أقصى قدر من الحرية للنساء اللائي يمكن أن يستخدمن كل الخيارات الممكنة إذا كانت معقولة".

وأضاف "سئمت من سماع كلمة (اتجاه). يجب أن نعمل من أجل نساء اليوم. لا ينبغي أن تكون هناك اتجاهات".

وقال إن عرضه الخاص بإمبريو أرماني، وهو خطه الأحدث، كان مستوحى من شابات "قويات الإرادة".

وسيتم طرح مجموعة خريف وشتاء 2020 لخط جورجيو أرماني الرئيسي الأحد المقبل.