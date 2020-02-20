سعد الدين الهلالي: المصريون لا يقع لهم طلاق لهذا السبب (فيديو)

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم ينطقونه بشكل خاطئ، معتبرًا الطلاق الشفوي بين الأزواج المصريين باطل.

وأضاف في لقاء متلفز، أن المصريين يلفظون كلمة "طلاء" بالهمزة، وليس "طلاق" بالقاف وهي الكلمة الصحيحة، ما يعني أن نطلق الكلمة بالعامية شفهيًا يبطل الطلاق.

وأشار الهلالي إلى أن واحدا في المئة من علماء الدين أفتوا بذلك، من بينهم المفتي السابق لمصر علي جمعة، وذلك في إطار الحرص على الأسرة ومنع تفككها.

وأوضح أن بعض علماء الشافعية أكدوا أن الطلاق يجب أن يكون باستخدام حرف القاف وليس بالهمزة، وبالتالي فإن نطلق كلمة "انتي طالئ" غير صحيح ويمنع وقوع الطلاق.

وتعرض الهلالي لهجوم وسخرية واسعة على منصات التواصل، ووصف مغردون تصريحاته بـ"المضللة"، وأن الأزهر رأيه حاسم في تلك المسألة، ودعوه لعدم إثارة بلبلة في المجتمع المصري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها سعد الدين الهلالي، هذا الجدل، فقد كانت له العديد التصريحات والفتاوى التي أثارت الرأي العام في مصر، وجعلت الأزهر يرد عليه أكثر من مرة.

ويعمد الهلالي في برامجه لعرض الآراء الفقهية المختلفة على الناس، مهما كانت ضعيفة، وتركها بين يديهم للاختيار، وذلك بدعوى نفي "الوصاية الدينية" على المجتمع.

ومن أمثال ذلك، فتوى إباحة شرب الخمر من غير النبيذ، والنزاع في معنى الحجاب، وفتواه بمخالفة صريح القرآن في أحكام الميراث، ووصفه للدولة الإسلامية بالعلمانية وحثه المجتمعات الإسلامية بألا تأخذ بالحدود المقررة في الشريعة، وتشبيهه لعبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بالنبيين موسى وهارون، وكلها قوبلت بردود من الأزهر الشريف.

😨😡😬من فتاوى سعد الدين الهلالي أن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم يقولونها بالهمزة ( الطلأ ) هل نسيت أن النية والهدف هو الطلاق أين النية يا مهلهل وكيف يطلق الاجنبى المسلم الذي لا يعرف اللغةالعربية زوجته إذا أراد ذلك ؛؛؛ سعد الدين الهلالى كارثة فتاوى يجب منعه من الإفتاء !!!؟؟؟؟ — Ahmed Alshiekh (@AhmedAl88804825) February 20, 2020

لا مش انا اللي بقول.. انا اقصد من وجهة نظر اتباع الدين الوسطي الجميل المودرن 😂😂.. لو عليا انا معاكي.. اه لو سعد الدين الهلالي سمعك 😂😂 — mohamed alsadany (@mohamedalsadan2) February 20, 2020

سعد الدين الهلالي بيلعب بالألفاظ ودي حاجه تخوف جدا — Ahmad Mostafa (@amostafadoctor) February 19, 2020

أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، أن وقوع #الطلاق الشفوي بين الأزواج في مصر باطل، قال أنه أيضا رأي الدكتور على جمعة، لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف"وتابع: "بعض الشافعية قالوا كده، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش". — غازي مستور العصيمي (@Galosaimi) February 19, 2020

سعد الدين الهلالى :

طلأة واحدة…كان يجرى إيه؟ — من وحى اللحظة (@almonady5) February 19, 2020

https://twitter.com/yourfavpunny/status/1230217797860548612?ref_src=twsrc%5Etfw

دكتور سعد الدين الهلالي: طلاق المصريين الشفوي لا يقع لأنهم يقولون "طلاء" ..

طب وطاهر ابو ليلة الغلبان ده لو حب يطلق يعمل ايه يقولها إنئي أٓلِئ بالئلائة 🤔🤔🤔#هنغني_يا_هاني pic.twitter.com/dQvujxuNpf — mohammed ragab (@malakm22) February 19, 2020

سعد الدين الهلالي بيقول :-

المصريون لا يقع لهم طلاق

علشان بيقولوا " طلاء " = و دا شيخ فتاوي ولا شركة دهانات

طب " طلاء تلاتة " ماأنتو فالحين ابداً 😂#السيسى pic.twitter.com/XU2drNOnXJ — Amir Masr (@AmirMasr3) February 19, 2020

https://twitter.com/nibaldahaba/status/1230155469274144769?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Rotattoy/status/1230154641654132736?ref_src=twsrc%5Etfw