البث الحي
منوعات|مصر

سعد الدين الهلالي: المصريون لا يقع لهم طلاق لهذا السبب (فيديو)

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي
20/2/2020

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم ينطقونه بشكل خاطئ، معتبرًا الطلاق الشفوي بين الأزواج المصريين باطل.

وأضاف في لقاء متلفز، أن المصريين يلفظون كلمة "طلاء" بالهمزة، وليس "طلاق" بالقاف وهي الكلمة الصحيحة، ما يعني أن نطلق الكلمة بالعامية شفهيًا يبطل الطلاق.

وأشار الهلالي إلى أن واحدا في المئة من علماء الدين أفتوا بذلك، من بينهم المفتي السابق لمصر علي جمعة، وذلك في إطار الحرص على الأسرة ومنع تفككها.

وأوضح أن بعض علماء الشافعية أكدوا أن الطلاق يجب أن يكون باستخدام حرف القاف وليس بالهمزة، وبالتالي فإن نطلق كلمة "انتي طالئ" غير صحيح ويمنع وقوع الطلاق.

وتعرض الهلالي لهجوم وسخرية واسعة على منصات التواصل، ووصف مغردون تصريحاته بـ"المضللة"، وأن الأزهر رأيه حاسم في تلك المسألة، ودعوه لعدم إثارة بلبلة في المجتمع المصري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها سعد الدين الهلالي، هذا الجدل، فقد كانت له العديد التصريحات والفتاوى التي أثارت الرأي العام في مصر، وجعلت الأزهر يرد عليه أكثر من مرة.

ويعمد الهلالي في برامجه لعرض الآراء الفقهية المختلفة على الناس، مهما كانت ضعيفة، وتركها بين يديهم للاختيار، وذلك بدعوى نفي "الوصاية الدينية" على المجتمع.

ومن أمثال ذلك، فتوى إباحة شرب الخمر من غير النبيذ، والنزاع في معنى الحجاب، وفتواه بمخالفة صريح القرآن في أحكام الميراث، ووصفه للدولة الإسلامية بالعلمانية وحثه المجتمعات الإسلامية بألا تأخذ بالحدود المقررة في الشريعة، وتشبيهه لعبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بالنبيين موسى وهارون، وكلها قوبلت بردود من الأزهر الشريف.

https://twitter.com/yourfavpunny/status/1230217797860548612?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nibaldahaba/status/1230155469274144769?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Rotattoy/status/1230154641654132736?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)