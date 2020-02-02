البث الحي
منوعات|مصر

وفاة خطيب مسجد وهو يردد كلمات التوحيد من أعلى المنبر (فيديو)

2/2/2020

بكلمات التوحيد، اختتم خطيب مسجد الحبيب بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة بمصر، أبو العزم طه، حياته أثناء إلقائه خطبة الجمعة عن عمر يناهز 64 سنة، وبعد 40 عاما قضاها في الدعوة.

وفوجئ المصلون أثناء خطبة الجمعة الماضية، بسقوط الخطيب من أعلى المنبر، وهو يوصي المسلمين بأن يختموا حياتهم بالتوحيد.

وفي تسجيل من داخل المسجد انتشر على منصات التواصل، يمكن سماع آخر كلمات الخطيب وهو يردد كلمات التوحيد "لا إله إلا الله"، وذلك بعدما ردد قوله تعالى "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا"، قبل أن تفيض روحه، وفق مصلين.

وشُيع الشيخ طه عصر الجمعة من المسجد ذاته في جنازة حاشدة شارك فيها مسيحيون لما للراحل من شهرة كبيرة وجهد مشهود، وفق أهالي المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من أسرة الشيخ الراحل، أنه كان يتمتع بصحة جيدة وأدى صلاة قيام ليلة الجمعة ثم صلى الفجر، وقرأ 3 أجزاء من القرآن الكريم، ثم تناول الإفطار مع أسرته واغتسل استعدادًا لصلاة الجمعة الأخيرة له.

ونعى ناشطون مصريون على منصات التواصل، خطيب مسجد الحبيب، معتبرين وفاته على المنبر وهو يردد كلمات التوحيد، من علامات حسن الخاتمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)