وفاة خطيب مسجد وهو يردد كلمات التوحيد من أعلى المنبر (فيديو)

بكلمات التوحيد، اختتم خطيب مسجد الحبيب بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة بمصر، أبو العزم طه، حياته أثناء إلقائه خطبة الجمعة عن عمر يناهز 64 سنة، وبعد 40 عاما قضاها في الدعوة.

وفوجئ المصلون أثناء خطبة الجمعة الماضية، بسقوط الخطيب من أعلى المنبر، وهو يوصي المسلمين بأن يختموا حياتهم بالتوحيد.

وفي تسجيل من داخل المسجد انتشر على منصات التواصل، يمكن سماع آخر كلمات الخطيب وهو يردد كلمات التوحيد "لا إله إلا الله"، وذلك بعدما ردد قوله تعالى "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا"، قبل أن تفيض روحه، وفق مصلين.

وشُيع الشيخ طه عصر الجمعة من المسجد ذاته في جنازة حاشدة شارك فيها مسيحيون لما للراحل من شهرة كبيرة وجهد مشهود، وفق أهالي المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من أسرة الشيخ الراحل، أنه كان يتمتع بصحة جيدة وأدى صلاة قيام ليلة الجمعة ثم صلى الفجر، وقرأ 3 أجزاء من القرآن الكريم، ثم تناول الإفطار مع أسرته واغتسل استعدادًا لصلاة الجمعة الأخيرة له.

ونعى ناشطون مصريون على منصات التواصل، خطيب مسجد الحبيب، معتبرين وفاته على المنبر وهو يردد كلمات التوحيد، من علامات حسن الخاتمة.

"نِعمَ الخاتمة" توفي الشيخ أبوالعزم طه إمام مسجد النور بامبابة وهو يخطب الجمعة، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك وكان آخر كلامه: "فإذا ما استقر فى القلب أن لا إله إلا الله وعبد الله تعالى". pic.twitter.com/GGkpNwDwB4 — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) February 1, 2020