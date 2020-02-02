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"لعبة حظ" تودي بحياة الابن الوحيد للمذيعة المصرية مروة ميمي

الفتى الراحل كريم هشام ابن المذيعة المصرية مروة ميمي
الفتى الراحل كريم هشام ابن المذيعة المصرية مروة ميمي
2/2/2020

أعلنت قوات الأمن المصرية، السبت، مقتل الابن الوحيد للإعلامية مروة ميمي مذيعة فضائية "النهار" الخاصة، بطلق ناري في الرأس على يد صديقه أثناء لعبهم بمسدس والد الأخير.

وكشفت التحقيقات أن نجل مروة، كريم هشام (15 عامًا)، كان مع أربعة من أصدقائه في منزل أحدهم بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، ثم أحضر الصديق الذي استضافهم سلاح والده، وبدؤوا جميعًا في ممارسة "لعبة الحظ" أو ما تسمى بـ "الروليت الروسي"، وفق وسائل إعلام مصرية.

وبيّنت التحقيقات أنه أثناء اللهو وتبادل الأدوار في اللعبة خرجت إحدى الرصاصات من المسدس، وأصابت كريم مباشرة في رأسه من مسافة أقل من نصف متر، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأكد الصديق "القاتل" أنه استضاف في منزله بعض أصدقائه ومن بينهم كريم، ثم أحضر المسدس من غرفة والده للتباهي به أمامهم، وأثناء مزاحهم به خرجت رصاصة عن طريق الخطأ استقرت برأس كريم.

وأشار إلى أنه وأصدقاءه حاولوا إسعاف كريم، لكنه كان قد فارق الحياة في الحال وبدؤوا بالصراخ والاستغاثة بالجيران، إذ كان والدا صديق كريم غائبين عن المنزل أثناء الحادث.

وأمرت النيابة بدفن الجثة وقامت أسرة نجل المذيعة بدفنه عصر السبت، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على 4 متهمين وسلاح الجريمة. ويشار إلى أن كريم كان أحد لاعبي فريق نادي بتروجت 2004.

ونعت مروة نجلها كريم بكلمات مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك، قائلة "قلب وروحي يا ابني يا حبيبي"، وطالبت الجميع بالوقوف معها قائلة "عايزة حق ابني… قلبي اتكسر"، وتعاطف معها الآلاف عبر منصات التواصل التي شاركتها الحزن على ابنها الوحيد.

https://twitter.com/FarsF54/status/1223726140415672321?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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