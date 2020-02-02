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بعد 20 سنة.. أعمى "يرتد بصيرا" بعد تعرضه لحادث تصادم (فيديو)

بولندي يسترد بصره بعد 20 سنة في حادث غريب
بولندي يسترد بصره بعد 20 سنة في حادث غريب
2/2/2020

تمكن رجل من الرؤية بشكل صحيح بعد أسبوعين من حادث مروري في بولندا.

وكان جينوسز غوراج قد أصيب بالعمى منذ 20 عامًا، نتيجة رد فعل تحسسي ألحق الضرر بشبكية العين اليمنى بينما كانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.

لكنه تعرض لحادث وصدمته سيارة عند معبر للمشاة، وبعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل بصره فجأة وأصبح قادرًا على الرؤية بشكل صحيح، كما التأمت جميع الجروح التي لحقت به جراء الحادث، وهو الأمر الذي أدهش الأطباء.

وعلى الرغم من أن الحادث المروري وقع في عام 2018، فقد أجرت "Polsat News" مقابلة مؤخرًا مع غوراج الذي أكد أن بصره كان سليما طوال الوقت منذ أن صدمته السيارة.

وقال "لقد وقعت على غطاء محرك السيارة، وضربت رأسي ثم انزلق وسقطت على الطريق"، ونُقل حينها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الفخذ عقب الحادث.

وتكهن الأطباء باحتمالية أن يكون مزيج العقاقير الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث ذلك، لكنهم غير قادرين على تحديد السبب بالضبط لأن غوراج رفض المشاركة في مزيد من الاختبارات.

وبشكل لا يصدق، أصبح غوراج قادرًا الآن على العيش حياة مستقلة مرة أخرى، ويُقال إنه غادر المنزل وحصل على وظيفة كحارس أمن في المستشفى ذاته حيث عاد إليه بصره.

Janusz Góraj/Facebook

 

pomorska.plCEN
المصدر : ميرور
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