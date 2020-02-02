بطولة أم محاولة انتحار؟ مكافأة مالية لمن ينقذ تمساحا من أزمته (فيديو)

أعلنت هيئة إندونيسية للحفاظ على الطبيعة، أمس السبت، منح مكافأة مالية لمن ينجح في تخليص تمساح يعيش في أحد الأنهار من إطار لإحدى المركبات يلتف حول عنقه.

وقال رئيس مركز وسط سولاويزي للحفاظ على الطبيعة، هاسموني هاسمان، إنه سينظم مسابقة لأي شخص يستطيع انتزاع الإطار الذي يلتف حول عنق التمساح.

وأضاف أنه بمجرد نجاح أي شخص في المحاولة سيحصل على الفور على مكافأة مادية، كما سيقوم مركز سولاويزي بتكريمه.

ولم يوضح المسؤول، المبلغ الذي تم عرضه لمن يستطيع "إتمام المهمة".

وأوضح هاسمان أن هذا الإطار قد يودي بحياة التمساح إذا لم يتم انتزاعه من عنقه، مشيرا إلى أن المركز أطلق هذا النداء بعدما فشل في العثور على خبير متخصص يمكنه القيام بهذه المهمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن التمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، ويلتف إطار الدراجة حول عنقه منذ أكثر من 3 سنوات، وحاول شخص عام 2018 إبعاد الإطار لكنه لم ينجح.

وخلال نفس العام حاول مكتب الموارد الطبيعية نصب فخًا للقبض على التمساح، لكنه نجح في الفرار.