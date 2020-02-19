عازفة تلعب الكمان أثناء جراحة بالمخ [فيديو]

خضعت سيدة بريطانية لجراحة دقيقة لإزالة ورم في المخ، بأحد مستشفيات لندن، وتمت العملية تحت التخدير وأيضًا، العزف على الكمان!

وفي واقعة تشبه الأفلام عزفت مريضة في مستشفى (Kings College Hospital) في لندن على آلة الكمان خلال خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم من دماغها.

وتم تشخيص الورم للعازفة المحترفة داغمار تيرنر البالغة من العمر 53 عامًا عام 2013 بعد تعرضها لنوبة أثناء أداء سمفونية، ثم قرر الأطباء إزالته بعد استمرار نموه على وتأثيره على منطقة الدماغ التي تتحكم في حركات يدها اليسرى الدقيقة.

وبحسب صحيفة (التليغراف) البريطانية، كانت عازفة الكمان تيرنر، قلقة من تضرر المنطقة المسؤولة عن حركة اليد في الدماغ، الأمر الذي قد يجعلها غير قادرة على العزف على آلتها المفضلة في المستقبل.

وعلى هذا، اقترحت تيرنر على الأطباء في مستشفى كينغز كوليدج في لندن إيقاظها من المخدر العام في منتصف العملية والسماح لها بالعزف على الآلة، وبالفعل وافق الأطباء على اقتراحها.

وبعد بدء العملية الجراحية تحت التخدير العام، استيقظت تيرنر لعزف بعض الألحان على الكمان بينما قام الجراحون بإزالة الورم، ما ساعدهم على تجنب إتلاف مناطق دماغها التي تم تنشيطها أثناء اللعب.

وقام الأطباء بإيقاظ تيرنر، وتسليمها الكمان أثناء الجراحة، في واقعة تحدث لأول مرة في بريطانيا، في حين أعلن الأطباء نجاح العملية، إذ خرجت من المشفى بعد ثلاثة أيام وهي في حالة صحية جيدة.

العزف على الكمان.. أمر غير عادي

قال أحد الأطباء المشاركين في العملية إنها تطلبت منهم الكثير من التركيز والدقة، خاصة مع الحركات السريعة التي كانت تحدث أثناء عزف تيرنر.. وأضاف" هذا الأمر كان غير عاد بالنسبة لنا".

وبعد أقل من 3 أسابيع من إجراء العملية، عادت تيرنر إلى العزف على الكمان بانتظام، وقالت للصحيفة البريطانية" الكمان هو شغفي الوحيد، فأنا أعزف عليه منذ أن كان عمري 10 أعوام".

وأوضحت" كانت فكرة فقدان قدرتي على العزف عليه مجددًا مفجعة بالنسبة لي، إلا أن الأطباء تفهموا مخاوفي".