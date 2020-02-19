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شاهد: صاحب مطعم شهير يهاجم محمد رمضان ويهدد بمقاضاته

19/2/2020

هدد مالك أحد أشهر مطاعم العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، الفنان محمد رمضان، برفع دعوى قضائية ضده، بعد تصويره مشاهد لفيديو كليب داخل المطعم دون الحصول على إذن مسبق منه.

وقال ناصر البرنس، مالك ومدير مطعم "كبدة البرنس" في مقطع مصور حظي بانتشار واسع على منصات التواصل المصرية، إنه رحب بالفنان محمد رمضان حين اتصل وحجز مكانًا لعشرين فردًا.

لكن البرنس تفاجأ بدخول رمضان ومعه نحو 7 كاميرات تصوير، وعندما سأله لماذا لم تطلب إذنًا للتصوير؟ حدثه المنتج المصاحب لرمضان بكلمات تحمل تهديدات، وأكد البرنس أن من حقه مقاضاة محمد رمضان.

وأشار صاحب المطعم إلى أن هناك العديد من كبار النجوم يترددون على محله، ويستأذنهم قبل التسجيل معهم من أجل الترويج لمطعم الكبدة الشهير.

وقام البرنس بعرض مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة لما قام به رمضان داخل وخارج المطعم دون إذن منه.

يأتي ذلك في خضم أزمة رمضان الحالية مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر والذي تسبب الفنان المصري بإيقافه عن الطيران مدى الحياة، بالإضافة إلى أزمته مع قرار نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، بمنعه من الغناء، وكذلك إلغاء دعوته لإحياء حفل افتتاح مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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