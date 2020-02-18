"هنغني ياهاني".. مؤيدو مطربي المهرجانات يتحدون نقابة الموسيقيين في مصر

شهدت الساحة الغنائية في مصر في الفترة الأخيرة احتدام خلاف بين جيل حديث يؤدي لونا جديدا من الموسيقى الشبابية الصاخبة يُطلق عليها اسم "المهرجانات"، ونقابة المهن الموسيقية.

وقررت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر منع التعامل مع هؤلاء المطربين، في قرار صدر، مساء الأحد، وأكدت أن "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم (مطربو المهرجانات)".

وأضاف بيان صادر عن النقابة أن "من يخالف ذلك القرار ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حقه بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة".

ويواجه مغنو "المهرجانات" انتقادات واسعة من قبل النقاد. في الوقت الذي دشن فيه نشطاء مصريون هاشتاغ (#هنغني_ياهاني) تضامنا مع مغني المهرجات، ووصل، الأربعاء، إلى المركز الثاني في قائمة أعلى الهاشتاغات تداولا في مصر.

جملة " أشرب خمور و حشيش " اللي مضايقة الناس في اغنية حسن شاكوش ، طب ما حفلات منير بتاعت الساحل بيبقي فيها الخمور و الحشيش ذات نفسهم و عيني عينك !! طب ما كل أفلام خالد يوسف كلها مشاهد خمور و حشيش و دعارة و مع ذلك كان بيتكرم و ياخد جوايز ، حتي مسلسلات رمضان #هنغني_ياهاني — ŇỖǗŘ βŇŤ ÃĹÃĤĹЎ ❤🎗 (@vip_noury3) February 18, 2020

وكانت موسيقى "المهرجانات" قد بدأت بالظهور والانتشار في مصر عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاما.

وهي نوع من الموسيقى الإلكترونية المصحوبة بكلمات شعبية تغلب عليها الألفاظ التي يستخدمها الشباب فيما بينهم في الشارع، وقد تصل إلى الإيحاءات الجنسية والشتائم.

فيه شيء يقف ضده دار الإفتاء وهاني شاكر ودينا الراقصة.. واسمه المهرجانات .. انت متخيل قد ايه الشيء ده محظوظ .. قد ايه هيكسب احترام الكثير.. مش لقيمته.. بل لدوره… اي صداع لتلك السلطات يبقى سكر محلي محطوط على كريمة ..

. — Abdullah ALtahawy عبد الله الطحاوي (@AbdullahTahawey) February 18, 2020

واستخدم أصحاب هذا اللون الموسيقي منصات مثل "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي على غرار "فيسبوك" لتقديم أغنياتهم وموسيقاهم.

ومن أبرز مطربي "المهرجانات" في مصر، "أوكا وأورتيغا" و"حمّو بيكا" و"السادات".

https://twitter.com/WhispererE/status/1229820293763522560?ref_src=twsrc%5Etfw

وخلال الشهرين الماضيين، أصبحت أغنية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش أكثر الأغنيات استماعا وانتشارا في مصر البالغ عدد سكانها مئة مليون نسمة، وخصوصا في حفلات الزفاف والملاهي الليلية.

https://twitter.com/MBebeto11/status/1229836243908861952?ref_src=twsrc%5Etfw

"خمور وحشيش"

وكانت هذه الأغنية التي شوهدت أكثر من 100 مليون مرة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سبب اشتعال المعركة الحالية بين الجانبين.

وتقول كلمات الأغنية "تسيبيني .. أكره حياتي وسنيني .. وأتوه ومش هلاقيني .. وأشرب خمور وحشيش".

https://twitter.com/emadmohamd100/status/1229833891638398976?ref_src=twsrc%5Etfw

واحتلت الأغنية المركز الثاني عالميا في قائمة أكثر الأغاني استماعا على موقع الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، ما جعل نقيب الموسيقيين في مصر يتقبلها كمنتج غنائي في الأسواق شرط حذف مقطع "وأشرب خمور وحشيش".

https://twitter.com/rezqelmahdy1/status/1229832914973663232?ref_src=twsrc%5Etfw

ووافق كمال وشاكوش على الشرط وقاما بتغيير المقطع المثير للجدل إلى "ومن غيرك مش هعيش" ما جعلهما يشاركان بعض الفنانين البارزين في العالم العربي، مثل تامر حسني ونانسي عجرم، في إحياء حفل "عيد الحب" الجمعة في استاد القاهرة الرياضي بحضور عشرات آلاف المعجبين.

وكانت المفاجأة عندما لُعبت "بنت الجيران" بنسختها القديمة وغنى معها آلاف الحاضرين.