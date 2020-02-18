موجة عاتية تبتلع فنانا روسيا في لمح البصر (فيديو)

لقي منسق الأغاني الروسي المعروف أندريه إيفانوف، حتفه في مدينة سيدني الأسترالية، بعد أن ابتلعته موجة عاتية أثناء وقوفه مع زوجته على شاطئ بوندي الشهير.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "7 نيوز" الأسترالية، اللحظة المرعبة حين فاجأت الموجة القاتلة إيفانوف (47 عامًا) وزوجته (45 عامًا) وهما واقفان على الصخور، وجرفتهما في المحيط.

ونجت الزوجة بأعجوبة واستطاعت السباحة إلى الشاطئ، بينما اختفى زوجها وظلت تصرخ بحثًا عنه.

واستمر المنقذون في البحث عن إيفانوف لمدة نصف ساعة حتى عثروا عليه وسحبوه إلى البر لكنه كان قد فارق الحياة.

واشتهر إيفانوف (مسؤول دي جيه) في تسعينيات القرن الماضي، وكان ضيفًا دائمًا في محطة "ماكسيمم" الإذاعية، ثم اشتهر باسم "تريبليكس". وشكلت وفاته صدمة بين أصدقائه ومحبيه.