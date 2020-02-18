شاهد: هاني شاكر يغني لمطرب مهرجان "بنت الجيران"!

تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو لنقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، وهو يؤدي أغنية في حفل بدار الأوبرا المصرية من ألحان مطرب المهرجانات عمر كمال.

وأدى هاني شاكر، أغنية "أبويا" لأول مرة في حفل الربيع، وقال عنها إنه سمعها عن طريق المصادفة وأحبها للغاية وأراد أن يشرك الجمهور بها، وهي من كلمات سامي النويهي وألحان عمر كمال.

وأدى عمر كمال مع حسن شاكوش أغنية "بنت الجيران"، والتي تسببت رغم اكتساحها الساحة، بصدور قرار قبل يومين من نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، اعتراضًا على بعض كلماتها.

وجاء قرار المنع، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل شاكوش وكمال في استاد القاهرة يوم عيد الحب، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة التي تشمل عبارة "أشرب خمور وحشيش".

واعتذر عمر كمال، عن لفظ "خمور وحشيش"، مشيرًا إلى أنه عضو بنقابة الموسيقيين منذ 4 سنوات، وأنه لحن للفنان هاني شاكر شخصيًا أغنية "أبويا".

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه فوجئ بقرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن مزاولة المهنة، ولم يكن يتوقع أن يحدث معه ذلك، موضحًا أنه يسعى للتواصل مع الفنان هاني شاكر، ومجلس النقابة ولكن دون جدوى.

وقال "أخطأت واعتذرت، ولكن معي فرقة مكونة من 18 فردا، ووقعنا عقودًا وشروطًا جزائية، وسنواجه تهديدات حقيقة إذا خالفنا هذه العقود".

وقال متحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات لصحف محلية، إن قرار منع مطربى المهرجانات من العمل يشمل الفنان محمد رمضان، وإن النقابة لن تمنحه تصريحًا بالغناء مرة أخرى.

وقوبل قرار نقابة الموسيقيين بردود فعل متفاوتة من الجمهور وانتشرت تعليقات ساخرة و"كوميكسات" متباينة، بين تدخل النقابة لحماية الذوق العام وبين أذواق الجمهور.

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عاجل انتحار الفنان هاني شاكر 😂😂😂 pic.twitter.com/GuWFIJ1FpF — mohamed elhadidy (@TitoMora31) February 18, 2020