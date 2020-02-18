شاهد: لقطات مرعبة للحظة وقوع زلزال في أحد مطارات اليابان

تداول ناشطون على منصات التواصل، لقطات مصورة من مطار سنديا الياباني للحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 ريختر ضرب شرق البلاد، الأحد.

ورصد فيديو المطار الواقع على بعد حوالي 15 كلم إلى جنوب شرق سينداي، أكبر مدن توهوكو، مبنى المطار وهو يهتز بشدة كما لو كان عائمًا وليس سطحًا ثابتًا، ما تسبب في حالة من الرعب والهلع والبكاء بين الموجودين في المطار.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في اليابان أعلنت في بيان أن الزلزال الذي وقع شمال شرقي اليابان، أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.

وكان مركز الزلزال جنوب جزيرة ايتوروب "جزر كوريل الجنوبية التي تتنازع عليها اليابان وروسيا" على بعد 103 كيلومترات عن مركز مقاطعة كوريلسك في إيتوروبي، على عمق نحو 160 كلم، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار.