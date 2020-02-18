رقصة مهاتير.. فيديو لرئيس الوزراء الماليزي يشعل منصات التواصل

تداول ناشطون على منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 عامًا) وهو يراقص امرأة "فاتنة" في إحدى الحفلات، قبل يومين.

وسرعان ما انتشر الفيديو كالفيروس على مواقع التواصل، وسط تساؤلات عن الحفل وهوية تلك المرأة التي تمايل معها مهاتير على أنغام أغنية شعبية من الملايو.

واتضح أخيرًا أن الحفل كان خيريًا، لجمع تبرعات لصالح دعم النساء في ماليزيا، وقد تخلله مأدبة عشاء وبعدها رقص مهاتير مع ابنته مارينا التي ظهرت معه في الفيديو، ليس ذلك فحسب بل إن مهاتير أدى أغنية من الملايو الشعبية، بينما عزفت زوجته على الكمان.

ولاقى مقطع الفيديو رواجًا واسعًا على مواقع التواصل، وأثنى الناشطون على مهاتير، أكبر رئيس وزراء في العالم، إذ إن سنه ومنصبه لم يمنعاه من المشاركة في الرقص والغناء والتفاعل مع ابنته.

وكان مهاتير محمد قد انتخب في 2018، رئيسا للائتلاف الحكومي بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة.

وأصبح "مهاتير محمد" سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو / تموز 1981، وأكتوبر / تشرين الأول 2003، حيث قدم استقالته "طواعية".