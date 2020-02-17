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شاهد: شاكوش وكمال يعتذران عن "خمور وحشيش".. وقرار ضد مطربي المهرجانات

17/2/2020

اتخذت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة المطرب هاني شاكر، أمس الأحد، قرارا ضد مطربي المهرجانات الشعبية.

ونبهت النقابة في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم، وشدد البيان على أن "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

وكان شاكر قال أمس إن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

وأكد نقيب الموسيقيين المصريين، رفضه لما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم في ستاد القاهرة من قبل اثنين من مطربي أغاني المهرجانات.

وشدد على أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليس  قوامها صلاحية الصوت فقط ولكنّ هناك أيضا شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع المصري.

وقال متحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات لصحف محلية، إن قرار منع مطربى المهرجانات من العمل يشمل الفنان محمد رمضان، وإن النقابة لن تمنحه تصريحًا بالغناء مرة أخرى.

وسادت حالة من السخط والاستياء في مصر، عقب تلفظ مغنيي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال بجملة "خمور وحشيش" من مهرجان "بنت الجيران" أثناء حفلتهما يوم الجمعة الماضي بمناسبة عيد الحب.

وبث المطربان مقطع فيديو اعتذرا فيه عن تشغيل النسخة القديمة من الأغنية عن طريق الخطأ، بعدما وعدا بحذف جملة "خمور وحشيش" من الأغنية وإعادة بثها، وقدما اعتذارهما للشعب المصري ولنقابة الموسيقيين وللفنان هاني شاكر، مطالبين المصريين بدعمهم حتى لا يتضررا.

وأعلن رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع عمر كمال، اليوم الاثنين، من إحياء حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واتخذت شرطة السياحة إجراءات المنع نتيجة قرار النقابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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