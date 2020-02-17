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شاهد: سباق تحمل مثير على سطح بحيرة متجمدة في روسيا

16/2/2020

انطلق سباق للتحمل لمسافة 205 كيلومترات فوق سطح مياه بحيرة بايكال المتجمدة في سيبيريا بروسيا.

ويستمر السباق لثلاثة أيام يواجه خلالها المتسابقون الرياح العاصفة ودرجة الحرارة التي تصل إلى التجمد، كما يواجهون قبل كل شيء خطر تكسر الطبقة الجليدية والسقوط في مياه البحيرة.

وأتاحت اللجنة المنظمة أمام المتسابقين حرية اختيار الوسيلة التي يودون عبور البحيرة المتجمدة بها.

وبينما اختار البعض عبور البحيرة المتجمدة تزلجا، قرر البعض استخدام الدراجات في السباق.

وهذا ليس السباق الوحيد الذي يقام فوق سطح البحيرة المتجمد، فقد شهدت البحيرة قبل عامين النسخة السادسة من سباق لليخوت، شارك  فيها عشرات اليخوت من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

المصدر : رويترز
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