شاهد: إجلاء ركاب طائرة تركية اشتعلت فيها النيران

غادر ركاب طائرة بوينغ عبر مخارج الطوارئ، بعدما اشتعلت النيران في أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مطار دوسلدورف الألماني قادمة من إسطنبول.

ووفق موقع "إيرلايف" المتخصص في رصد حركة الطائرات، فإن مراقبي حركة النقل الجوي (ATC) لاحظوا وجود حريق ودخان قادم من ناحية معدات الهبوط والعجلات أسفل الطائرة.

وبناء عليه اتصل مسؤولو برج المراقبة في المطار، بطاقم الرحلة وتم اتخاذ قرار بإجلاء جميع ركاب الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" التركية، بينما لم يتم الكشف عن سبب الحريق.

ووفق موقع "ميرور"، كان على متن الطائرة 163 شخصًا، ولم يتعرض أي منهم لإصابة أو أذى، وظهروا خلال الفيديو وهم ينزلقون من الطائرة واحدًا تلو الآخر.

ويعد هذا ثاني حادث وقع مؤخرًا لرحلة تابعة لشركة الطيران التركية ذاتها، بعد أن انزلقت طائرة عن مسارها فوق مدرج بمطار "صبيحة كوكجن" في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.