طفل ينقذ أفراد عائلته من الموت حرقا.. وتكريم مميز له (فيديو)

تحول طفل أمريكي، إلى بطل شعبي بعدما تمكن من إنقاذ أفراد عائلته من موت محتم حين اندلع حريق في منزلهم بمقاطعة براتو في ولاية جورجيا، بينما كانت الأسرة غارقة في النوم.

وتم الإبلاغ عن الحريق في شارع ويست هوارد في كينغستون، وفقًا لإدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة بارتو، حين استيقظ نوح وودز (5 سنوات) ليجد غرفة نومه مشتعلة على الأرجح بسبب ماس كهربائي.

كان المخرج الوحيد المتاح هو النافذة، فأخرج نوح نفسه وشقيقته ليلى البالغة من العمر عامين، من النافذة هربًا من النيران، لكن أفراد الأسرة الآخرين كانوا لا يزالون نائمين في الداخل.

وعرف نوح الصغير ما كان عليه فعله، وقال المسؤولون إنه دخل المنزل ونبه الآخرين، لينقذ نفسه وشقيقته و7 آخرين من الموت.

وعولج نوح وأربعة من أفراد الأسرة الآخرين من حروق طفيفة واستنشاق الدخان في مستشفى ويل ستار كوب، وكلهم الآن على ما يرام، لكن المنزل تضرر بشكل شبه كامل.

وفي يوم الجمعة الماضي، كرمت دائرة الإطفاء في الولاية، الطفل الشجاع ومنحته لقب "أحد رجال الإطفاء الفخريين" في مقاطعة بارتو، وقُدّمت له جائزة إنقاذ حياة، بحضور حاكم الولاية وأسرته وأفراد المجتمع المدني.

ونشر جد نوح القصة البطولية على موقع جمع التبرعات الشهير "غو فاند مي"، وقال إنهم خسروا المنزل بالكامل وليس لديهم تأمين ما جعل الوضع أكثر سوءًا.

وتابع "من الصعب علينا طلب المساعدة من مجتمعنا، ومع ذلك، فإننا نعلم أن إعادة بناء منزلنا عمل كبير للغاية بالنسبة لنا لا يمكن تحقيقه بمفردنا".