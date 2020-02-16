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شاهد: ترمب يستعرض بسيارته على حلبة سباق دايتونا 500 للسيارات

ترمب يعلن بدء السباق وبجواره زوجته ميلانيا
ترمب يعلن بدء السباق وبجواره زوجته ميلانيا
16/2/2020

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام ترمب بلفة على مضمار الحلبة الشهيرة في سيارته الرئاسية، المعروفة باسم "الوحش"، قبل بدء السباق الذي يشهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.

وبعد أن طاف الموكب الرئاسي حول جزء من المضمار، توقف ترمب لالتقاط صور مع أنصاره قبل أن يواصل الجولة.

وقام ترمب بدور رئيس السباق وأعطى إشارة البدء لانطلاقه قائلا: "أيها السائقون، ابدأوا تشغيل محركاتكم".

ولم يكتف ترمب بذلك، بل خاطب السائقين والمشاركين في السباق عبر اللاسلكي متمنيا لهم "سباقا رائعا!".

وتأتي مشاركة ترمب في السباق الشهير كجزء من تعزيز جهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويقام سباق دايتونا 500، الذي يعد أشهر سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات، في ولاية فلوريدا إحدى الولايات المتأرجحة التي يحتاج إلى دعمها في مسعاه للفوز بإعادة انتخابه في 2020.

ويعتقد أن الكثير من المؤيدين لترمب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات.

 

المصدر : رويترز
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