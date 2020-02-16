شاهد: العاهل الأردني ونجله يغطسان لتنظيف مياه العقبة

تداول مستخدمون على موقع فيسبوك مقطع فيديو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله وهما يشاركان في تنظيف خليج العقبة.

ويظهر المقطع، الذي نشرته الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية، العاهل الأردني وولي عهده وهما يقومان بالغوص في خليج العقبة وتنظيفه من المخلفات، خاصة البلاستيكية منها.

وكتبت الجمعية معلقة على الفيديو: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا".