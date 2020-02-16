أستاذ مصري يخلع ملابسه أمام الطلاب.. والجامعة توضح (فيديو)

حسمت جامعة المنصورة المصرية، الجدل بشأن فيديو متداول لأستاذ جامعي وهو يخلع ملابسه أمام "الطلاب الجدد"، بينما أوضح الأستاذ صاحب الواقعة حقيقة الأمر عبر منصات التواصل.

وقالت الجامعة في بيان رسمي إن "الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بإحدى القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم (علوم الكنز المفقود) قبل التحاقهم بالجامعة، واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم".

وأشار البيان إلى أن عضو هيئة التدريس نفذ ما ورد بالفيديو لإظهار البساطة في التعامل مع الطلاب من وجهة نظره وقام بإعادة نشره على صفحته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح البيان أن إدارة الجامعة أحالت الواقعة للتحقيق، وفق وسائل إعلام مصرية.

وكان مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة هشام سلام، قد نشر فيديو على تويتر وهو يخلع ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، ليظهر بشكل "كاجوال" مرتديًا "شورت طويل وتيشيرت"، كما ارتدى "صندلًا" بدلًا من الحذاء، ليظهر أمام الطلاب بملابس يرتديها المستكشفون للحفريات.

وجاء تصرف الأستاذ الجامعي في محاولة منه للترويح عن الطلاب الجدد وتقليل قلقهم من مرحلة الدراسة الجامعية، وتغيير مفهومهم عن الأستاذ الجامعي، وكسر فكرة الحاجز الذي يضعه أحيانا الأساتذة بينهم وبين الطلاب.

وكتب معلقًا على الفيديو أنه "ذات يوم تمت دعوته لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعي الأول، وجاء تصرفه لإقناع الطلاب الجدد بأن أساتذة الجامعة لا يعضون".

يشار إلى أن سلام من أشهر أساتذة الحفريات في العالم، وكشف في شهر أغسطس/أيلول الماضي عن أحدث الاكتشافات العلمية التي قام بها المركز في الآونة الأخيرة والتي سيتم تسجيلها والإعلان عنها قريبًا، وفق تقارير إعلامية محلية.

https://twitter.com/Mariam_Waleed53/status/1228430215069786112?ref_src=twsrc%5Etfw