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منوعات|روسيا

محاطا بدبابات على "شكل قلب".. ضابط روسي يطلب حبيبته للزواج

15/2/2020

طلب ضابط روسي حبيبته للزواج بمناسبة عيد الحب محاطا بدبابات قتالية نظمها على "شكل قلب".

ففي مشاهد بثتها وزارة الدفاع الروسية تظهر 16 دبابة من طراز "تي-72بي 3" وهي تشكل قلبا وسط الثلوج في قاعدة ألابينو العسكرية قرب موكسو.

ويظهر الضابط دنيس كاسزانتزيف وهو يمسك يد حبيبته ألكسندرا كوبيتوفا وقد عصب عينيها ويقتادها إلى وسط القلب الذي تشكله الدبابات على ما جاء في مشاهد بثها تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا".

وقد ركع الضابط بعد ذلك ليطلب يدها حاملا باقة من الورد الأحمر.

وقال متوجها إلى كوبيتوفا "نحن معا منذ فترة طويلة جدا وتجاوزنا الكثير من الصعاب بسبب المسافة التي تفصل بيننا أحيانا. تزوجيني!" وقد وافقت حبيبته بإيماءة رأس قبل أن يضع خاتم الخطبة في اصبعها.

وقالت الشابة لمحطة الجيش "لا أدرك حتى الآن ما حصل. كان ذلك غير متوقع بتاتا!".

وتشارك الدبابات المستخدمة في العرض العسكري السنوي في مايو/آيار  الذي يقام في الساحة الحمراء لمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية على ما أوضحت المحطة.

وقال مراسل المحطة "لم يسبق لأحد أن شهد طلب زواج بهذا الشكل".

المصدر : الفرنسية
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