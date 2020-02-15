تراجع حالات القتل في البرازيل إلى 115 حالة يوميا

تراجع معدل جرائم القتل في البرازيل بنسبة 19% ليصل إلى 41635 في عام 2019 (115 حالة يوميا)، مقارنة بالعام السابق 2018.

أفادت بذلك بيانات سنوية أصدرها مركز مراقبة العنف التابع لمجموعة "جلوبو" أمس الجمعة.

ويعد معدل جرائم القتل المسجل في عام 2019 هو أقل معدل تشهده البلاد منذ عام 2007، عندما بدأت المجموعة الإعلامية في تجميع البيانات مع جامعة ساو بولو والمنتدى البرازيلي للأمن العام.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تبني برامج لمنع الجرائم وتحسين التعاون بين قوات الأمن والنظام القضائي وتحسين نظام السجون. ومع ذلك لا تزال البرازيل واحدة من أعنف دول العالم.

وفاز الرئيس جاير بولسونارو في انتخابات عام 2018 بدرجة كبيرة بسبب تقديم نفسه كشخص بعيد عن عالم السياسة قادر على تخليص البرازيل من الجريمة والفساد اللذين عصفا بها في السنوات الأخيرة.