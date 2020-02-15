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بحثا عن الأرباح.. شركة فيتنامية تصنع كمامات من ورق المراحيض

كمامة طبية
كمامة طبية
14/2/2020

قالت وسائل إعلام في فيتنام إن إحدى الشركات في العاصمة هانوي قامت بصناعة كمامات من ورق المراحيض، مستغلة تفش فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحف فيتنامية إن سلطات المراقبة وجدت كميات كبيرة من ورق المراحيض في مصنع تديرها شركة "فيت هان".

وعادة ما تستخدم أوراق من مواد مضادة للبكتيريا مستوردة من الصين في صناعة الكمامات. إلا أنه حدث تراجع في الواردات من الصين جراء استمرار فيروس كورونا في الانتشار.

وتبحث سلطات فيتنام في كيفية محاكمة الشركة ومن المرجح أن تفرض عليها غرامة كبيرة.

وقالت وسائل أنباء وصحف إنه تم اكتشاف أكثر من 140 ألف كمامة مجهولة المصدر في العاصمة الفيتنامية مؤخرا والكثير منها مصنوع من ورق المراحيض.

المصدر : الألمانية
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