شاهد: استقبال مثير من كلبة رائدة فضاء لصاحبتها بعد غياب عام

استقبلت كلبة رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك صاحبتها بطريقة مثيرة بعد عام قضته كوك بعيدا عنها.

ربما لا تملك الكلاب القدرة على التعبير بالكلمات لكن الكلبة المدللة منحت صاحبتها سعادة من نوع خاص لدى عودتها إلى منزلها.

ونشرت كوك مقطعا لاستقبال كلبتها المدللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت معلقة: "لا أعرف يقينا من منا يشعر بإثارة أكثر (من الآخر). أشعر بالسعادة لأنها تتذكرني بعد عام" من الغياب.

وتظهر الكلبة في اللقطات وهي تثير أجواء عاصفة حول المكان، عندما كانت تتطلع إلى الباب الأمامي وترفع قائمتيها الأماميتين على عتبة نافذته الزجاجية مع اقتراب كوك.

وكانت الكلبة تنتظر عند الباب وتهز ذيلها بقوة وتنقر بمخالبها على الزجاج وهي ترى كوك تقترب من المنزل.

وتصاعدت الإثارة عندما دخلت رائدة الفضاء المنزل، فأخذت الكلبة تقفز حولها بحركات سريعة جهة اليمين واليسار قبل أن تلعق خديها.

ونالت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك، 41 عاما، أوسمة عديدة بعد أن حطمت الأرقام القياسية ببقائها في الفضاء لمدة 328 يوما.

وهبطت كبسولة الفضاء التي كانت تقل الرائدة الأمريكية التي تبلغ من العمر 41 عاما في قازاخستان في السادس من فبراير/شباط بعد رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، أتمت خلالها مهمة استغرقت 328 يوما مسجلة رقما قياسيا لأطول فترة إقامة لامرأة في الفضاء.

وانضمت كوك المهندسة المولودة في ولاية نورث كارولاينا إلى فريق رواد الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عام 2013 وقادت أيضا أول عملية سير في الفضاء جميع أفراد طاقمها من النساء عام 2019.