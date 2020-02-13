سرقة أشهر قنوات الألعاب على يوتيوب.. كيف تم الاختراق؟

تسيطر حالة من الإحباط والفزع على مجتمع مدوني الفيديو على يوتيوب YouTube gamers بعد اختراق قناتين كبيرتين خلال الأيام الماضية.

تعرضت قناتا "سيريان جيمر" syrian gamer (660 ألف مشترك) ثم قناة "ماهركو" maherco (ما يقرب من مليون ونصف مشترك) للاختراق بنفس الطريقة تقريبًا.

قام المخترق بإرسال رسالة باسم شركة وهمية لعدد من أصحاب القنوات الشهيرة، واختص كل منهم بالشكر والثناء على المحتوى الذي يقدمه عبر قناته، وطلب منهم الإعلان عن برنامج يخص الشركة عبر قنواتهم مقابل مبلغ مادي جيد.

وبعد الاتفاق على الإعلان، طلب منهم تنزيل البرنامج لمشاهدته ثم الإعلان عنه، وبعد الضغط على الرابط، تمكن الهاكر من اختراق أجهزتهم، وتغيير البريد الإلكتروني الخاص بالقنوات، ثم استولى عليها بشكل كامل.

تداولت قنوات اليوتيوب قصة الاختراق لتوعية المستخدمين العاديين وأصحاب القنوات الكبيرة من حيل الاختراق عبر المعلنين الوهميين.

وتضامن أصحابُ القنوات والمتابعون مع القناتين الكبيرتين لما لهما من جماهيرية واسعة لدى جماهير ر الألعاب الإلكترونية.

واستنكر أصحاب القنوات عدم تحرك شركتي غوغل ويويتوب لحماية صناع المحتوى من النصب، والتحرك السريع لإعادة القنوات لأصحابها.

ويقول مدون الألعاب الأردني ماهر صاحب قناة (ماهركو) إنه لم ينم لمدة 48 ساعة بعد الاختراق لأنه من الصعب أن يفقد المرء مصدر رزقه، ووجه الشكر إلى كل زملائه مدوني الفيديو الذين تضامنوا معه في محنته.

وشرح ماهر ما حدث معه، ووصف شعوره بالحزن من اكتشاف الاختراق "دمعتي نزلت وحزنت كثيرًا، لقد بذلت مجهودًا كبيرًا في قناتي".

وعبر عن أسفه من بعض الرسائل الشامتة في اختراق قناته، قائلا: "شو اللي عملته بقناتي، كنت أبحث عن مصدر رزق ثان، وأقدم محتوىً قد يسعد الناس، وفعلا القناة صعدت بفضل رب العالمين، ولم نُسئ لأي أحد، وصلتني أكثر من رسالة هتحفظ عليهم، وهذا علمه عند ربنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي كانت سبب إن قناتي تروح".

مدون الألعاب ماهر يكشف قصة سرقة قناته على يويتوب

رسالة الاحتيال من الهاكرز لصاحب قناة (ماهركو)

ووصف مدون الألعاب السوري الشهير منار صاحب قناة (سيريان جيمر) محنته معبرًا "دخلي الأساسي من قناتي، تعبت كثيرا فيها، وأحاول التوصل لحل مع يوتيوب".

وذكر أنه تعلم من خطئه لأنه لم يهتم بالتواصل مع الجمهور من خلال أي منصة أخرى سوى اليوتيوب، ليشرح للناس ماذا حدث، لأنهم تعجبوا من تغير محتوى القناة، وقام بعضهم بإلغاء الاشتراك، واعتقد آخرون أنه باع قناته لشخص آخر.

مدون الألعاب الشهير منار يشرح كيف تعرضت قناته للسرقة

وكشف مدون الألعاب الأردني محمد العمور صاحب قناة (الشنب) أنه تلقى نفس الرسائل من الهاكرز، وكاد يقبل العرض، ويقع ضحية لهذا الفخ، لكنه انشغل و"كسل" وأضاف: "عمر الكسل ما نفعني في حياتي إلا في هذه اللحظة فقط".

وعبر عن ألمه لما حدث لزملائه قائلًا "ما حدث هذا شعور سيء جدا. اليوتيوبر يتعب ويضع من ماله ووقته حتى تنجح القناة، ويبذل مجهودًا كبيرًا، ويأتي هاكرز بكل بساطة يسرق مجهوده، ضربة قوية إنك تخسر متابعيك وجهدك وشغلك، فيه ناس اليوتيوب بالنسبة لهم مصدر رزق فجأة تخسره بدون سابق إنذار، الله يعوض عليك".

وكشف العمور عن سبب قيام الهاكرز باختراق قنوات اليويتوب الكبيرة "يقوم الهاكر بالبث الحي بعد الاختراق كي يتابعه عدد كبير من المشتركين، ويتناول في البث فوائد وطرق الاستثمار في العملات الرقمية، ويضع في صندوق الوصف روابط لمن يريد الاستثمار، ثم يقوم من خلالها باختراق ضحايا جدد".

ولكن المدون الأردني ماهر يرى أن الهاكرز يقوم بالاستيلاء على القنوات الكبيرة بهدف بيعها لشركات الاستثمار في العملات الرقمية.

العمور يكشف حيل الهاكرز لسرقة قنوات الألعاب على يوتيوب

مرحبا يوتيوب @YouTubeArabia

لقد تم اختراق قناة الاخ @maher_sultaneh

التي كانت بهذا الاسم

maherco gaming

والاستيلاء على بريده الالكتروني

الرجاء مساعدته وابداء الاهتمام

هذا رابط قناته https://t.co/jqHnQf8XCM#ماهركو pic.twitter.com/Pc9MsqUinj — Ali Alhamad علي الحمد (@proalialhamad) February 12, 2020

https://twitter.com/Khaled8Adnan/status/1227633241831739392?ref_src=twsrc%5Etfw