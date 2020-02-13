بفيديو من غرفة العمليات.. محمد رمضان يتهكم على الطيار المفصول

نشر الممثل المصري محمد رمضان فيديو قصير على إنستغرام، يظهره وهو في غرفة جراحة، وكتب معلقا "الدكتور الذي صورني، أوقفوه عن العمل مدى الحياة"، في إشارة ساخرة لأزمته مع الطيار المفصول.

وتسبب الفيديو في موجة سخط وغضب بين الجمهور، خاصة أنه يتزامن مع أزمته الرائجة الخاصة بإيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بسبب مقطع فيديو صوره الفنان داخل قمرة القيادة الخاصة بالطائرة التي كان يستقلها أثناء ذهابه لحفل غنائي في السعودية.

ولم يتضح إن كان الفيديو جزءًا من مشهد تمثيلي أم أن محمد رمضان يخضع بالفعل لعملية جراحية.

وكان رمضان قد نشر فيديو سابق يطالب الجمهور بالتحكيم بينه وبين الطيار المفصول، واضطر رمضان لحذفه بعدما مال الجمهور لطرف الطيار لاسيما بعدما رد أبو اليسر على رمضان بفيديو آخر كذّب فيه تصريحات الأخير بشأن تعويض مالي كبير للطيار المفصول.

وقبل أيام نشر أبو اليسر فيديو أوضح فيه تفاصيل أزمته بسبب رمضان، وأمس نقلت تقارير إعلامية عن الطيار المفصول قوله إنه سيقاضي محمد رمضان.

وتحول الجدل بين الممثل المصري محمد رمضان من جهة، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر من جهة أخرى، إلى قضية رأي عام في مصر، وصار السجال بينهما مثار اهتمام الملايين من المتابعين.

وأكد أبو اليسر أن الفنان محمد رمضان خدعه مرتين: الأولى عندما طلب التقاط الصورة مدعيًا أنها للذكرى ولن تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية عندما وعد بأن يسانده ويدعمه وقت الأزمة وتخلى عنه ورفض مقابلته بعد صدور قرار بمنعه نهائيًا عن العمل.

يشار إلى أن الطيار أبو اليسر لم يكن المتضرر الوحيد من الواقعة فقد تم إيقاف الطيار المساعد عن العمل لمدة عام كما تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة باستقالته إلى وزير الطيران المدني في مصر وتم قبولها.

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المفروض زى الفنان محمد رمضان مطلع الطيار معاش وبيتريق عليه الجماهير تطلعه معاش هو كمان يارب الناس تفهم — محمدمرسى (@vmSozfzBFyn68mg) February 12, 2020

محمد رمضان مبقاش نمبر وان

بص يا سيدي الحوار بدا من حوالي شهر لما نزلت أغنية سلمونيلا لتميم يونس في نفس اليوم نزل محمد رضان أغنية رايحين نسهر تقريباً دي أول مرة تسمع عنها و دي كانت اول مرة تقريبا ينزل أغنية و متسمعش لان تميم يونس حرفياً خطف منه الترند بس كده لا كمان من كام يوم طلع pic.twitter.com/E4TBfydgcA — Muhammad Khaled (@Muhamma85948145) February 12, 2020

https://twitter.com/Mohamed8fathy/status/1227600291664736256?ref_src=twsrc%5Etfw

طبعا الكل عارف موضوع الطيار اللي اتفصل من الخدمة مدى الحياه بسبب محمد رمضان. الفنان الجميل منزل فيديو ليه من شوية في مستشفى وكاتب عليه "الدكتور اللي صورني اتوقف عن العمل مدى الحياه".. على اساس ان قطع ارزاق الناس شئ يضحك .. . pic.twitter.com/gjfGSkcn7E — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) February 12, 2020

الظلم ظلمات يوم القيامة

محمدرمضان

من داخل غرفة العمليات الدكتورال صورني اتفصل عن عملة بتتريق حضرتك

ويقصد هنا الطيارال اتفصل من عملة بسببة 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/5OiBBxsW75 — 🦅🦅كابتن زوماالصعيدي🦅🦅 (@hazemalsaedy7) February 12, 2020

https://twitter.com/ReemElzyat/status/1227609567888015360?ref_src=twsrc%5Etfw