بسبب كورونا.. إقالة مسؤول صيني رفيع وهونغ كونغ تعلق الدراسة شهرا

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى أمس الأربعاء إلى 1310 حالات على الأقل، وإصابة 48206.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 242 حالة وفاة و14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها حالات تم تشخيصها سريريًا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.

وأعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، وفق وكالة شينخوا الرسمية.

يأتي ذلك بعد إعلان الصين الثلاثاء إقالة اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس. وأقيل أيضًا مسؤول كبير في الصليب الأحمر في ووهان بسبب التقصير في أداء واجبه.

وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة طبيب صيني في هوبي كان من أوائل المحذرين من الفيروس وتعرض لاستدعاء من قبل الشرطة لاسكاته.

وتعرضت السلطات المحلية في هوبي وعاصمتها ووهان، لانتقادات نادرة من نوعها وغير خاضعة للرقابة على شبكة الانترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس.

من ناحيتها، أعلنت هونغ كونغ أن المدارس ستظل مغلقة حتى 16 مارس/آذار المقبل، حيث تكافح المدينة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف في البر الرئيسي للصين.

وقال كيفين يونج، وزير التعليم في هونغ كونغ، اليوم الخميس، إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس. وأضاف "تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم".

وأسفر الفيروس عن 50 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ التي يقطنها قرابة 7.4 ملايين شخص.