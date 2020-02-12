حصدت أكثر من مليار مشاهدة.. ماذا تعرف عن "عصابة بدر"؟

بخلاف صفحات المشاهير العزاب (السنجل)، وهوس استعراض الجسد والأسفار والمطاعم والماركات؛ جذبت قناة "أسرية" على يوتيوب ملايين المتابعين، وحققت مشاهدات خيالية.

فقد حصدت قناة عصابة بدر (عائلة بدر) السعودية أكثر من مليار مشاهدة، وتضم أكثر من 4 ملايين مشترك.. فما سر هذا النجاح الكبير؟

يشارك الأب (بدر) وزوجته (خولة) يومياتهم مع أبنائهم الأربعة في حياتهم الجديدة بالولايات المتحدة.

داخل عصابة بدر، لا تشعر بالسلطة الأبوية، يتخذ الأب والأم مقاعد الأصدقاء وسط أبنائهم.

تشارك الأسرة يومياتها منذ كانت تقيم في بيت صغير بسيط وحتى انتقلت لفيلا كبيرة.

بدأ التصوير بدائيًا ثم انتقل مع الوقت نقلة احترافية في اللقطات والمونتاج مع تغير الديكورات.

أفراد الأسرة يشاركون في الطبخ سويا

البدايات الجديدة عادة ما تجتذب المشاهدين وخاصة في أرض الأحلام (أمريكا).

أحب الجمهور القناة، وأحب رؤية يومياتهم أثناء الطبخ، واللعب بالثلج، والمقالب وما أكثرها.

خاطب "بدر" المشتركين في قناته عند الاحتفال بالوصول إلى 100 ألف مشترك قائلًا "أنتم أصدقاء ولستم مجرد متابعين".

تتسم أسرة "بدر" بسمات جاذبة لجمهور الإنترنت في العالم العربي، فهي منفتحة عصرية ولكن محافظة في الوقت نفسه على العادات العربية والإسلامية، تحتفل بأجواء رمضان والعيد وتحمل وطنها حيث ارتحلت.

لا توجد كاريزما قوية لأي من أفراد الأسرة، ولا تقدم القناة محتوى علميًا أو ثقافيًا، بل تدون بالكاميرا يوميات مجردة لحياة أسرية دافئة أحبها المشاهدون؛ في عصر صار فيه التفكك الأسري نمطًا شائعًا.

اعتدنا أن تكون الأم هي عمود البيت وصانعة اليوميات في الأسرة العربية، لكن وجدنا الأب هنا مختلف، طويل البال، هادئ الطباع، يطبخ لأولاده، يقوم بعمل مقالب فيهم. يمكنك أن تقول أنه استعاد مكانة الأب في الأسرة العربية.

تذكرنا القناة بأجزاء المسلسل المصري "يوميات ونيس" للفنان محمد صبحي، أحب الجمهور اليوميات الاجتماعية، ومثالية الأبوين وأخطائهم أيضًا.

تزخر القناة بالمواقف الأسرية الطريفة والمشوقة، مثل يوميات السفر والتسوق، احتفالهم في ليموزين بوصول القناة لمليون مشترك، عائلة طلبت يد "عصفورتهم" للزواج، تحدي الضحك والفم ممتلئ بالماء، كيفية صناعة بركان في البيت.

يقول المدون "بدر" في أول فيديو له على القناة "واجهنا ولا تزال تواجهنا تحديات كثيرة مما أجبرنا على ضرورة وضع أهداف". وعقبت خولة "من خلال قناتنا هذه سنشارككم يومياتنا".

احتفال "عصابة بدر" بأول 100 ألف مشترك بالقناة

يوجد عدد من مجموعات المعجبين بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "فانز عصابة بدر" أو "عشاق عصابة بدر".

تقول جود الجهني إحدى متابعي القناة على بفيسبوك "أنا أحب عصابة بدر ونفسي أسافر أمريكا عشانهم". وغردت ماريا على تويتر قائلة: "عصابة بدر هم المنقذين من الملل والأحزان دائمًا".

تأسست قناة (عصابة بدر) عام 2015، ولكنها نشطت مؤخرًا. كما توجد قناة أخرى للزوجة "خولة" تضم أكثر من مليون مشترك. وقد ذكرت صحيفة (البلاد) السعودية أن العائلة سعودية مبتعثة بالخارج.

تحدي الضحك والفم ممتلئ