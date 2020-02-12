الفاتيكان.. استثناء خاص في أحكام عزوبية الكهنة

من المتوقع أن يصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء قراره بشأن إدخال استثناء محدود على أحكام عزوبية الكهنة، وهي أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في الكنيسة الكاثوليكية حاليا.

ففي أكتوبر/ تشرين أول، اقترحت قمة للأساقفة تعرف باسم المجلس الفاتيكانى (سينودوس) السماح بترسيم رجال متزوجين، فقط في منطقة الأمازون، لمعالجة النقص الخطير في الكهنة في الأجزاء النائية بمنطقة الغابات المطيرة.

ومن المقرر أن يرد البابا على اقتراح المجلس الفاتيكانى من خلال إرشاد رسولي. وأعلن الفاتيكان أن الوثيقة التي تحمل اسم "كويريدا أمازونيا" (عزيزي الأمازون)، سوف تنشر ظهر اليوم (1100 بتوقيت غرينتش).

وإذا قرر البابا السماح بترسيم كهنة متزوجين، فإن هذا قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع منتقديه المحافظين، الذين يرون أن بابويته تعتبر ليبرالية بشكل مفرط.

ويخشى التقليديون من أن يؤدي أي انفتاح في نهاية المطاف إلى الإلغاء التام لحكم عزوبية الكهنة، وهو ليس جزءًا من عقيدة الكنيسة ولكنه مفروض منذ العصور الوسطى.

ومن المتوقع أيضًا أن تتناول وثيقة البابا فرنسيس قضايا أخرى ناقشها المجلس الفاتيكانى الإقليمي، بما في ذلك العدالة الاجتماعية، وتغير المناخ، وحقوق الأقليات، ودور المرأة في الكنيسة.