كأنها أوربا.. مصريون يروجون للسياحة في بلدهم بلقطات احترافية

تنافس النشطاء المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي في مبادرة لدعم سياحة بلدهم عبر وسم (#اتصور_كانك_في_اوروبا).

تفنن المشاركون في اختيار لقطاتهم الاحترافية من ربوع مصر، وعبروا عن التنوع الجغرافي والسياحي في أنحائها.

وتصدر الهاشتاج ضمن قائمة الوسوم الأعلى تداولًا في مصر بموقع تويتر، كما نال مساحة واسعة من التفاعل عبر شبكة فيسبوك.

يقول مغرد باسم (Just smile) "مع احترامي لأوربا ولكن مصر حاجة ثانية.. مصر أجمل بشعبها بروحه الجميلة.. فيها حاجة حلوة".

وغرد حمادة قائلا: "أوربا إيه.. هو فيه في جمال أكثر من الأقصر.. كل أوربا بتيجي الأقصر".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من بلد عربي مع الوسم ونشروا صورًا لرحلاتهم في مصر.

كما شارك مصريون خلال هذا الشتاء صورًا للثلوج على جبال سانت كاترين، وقارنوا بين جمالها وجمال أوربا.

ويرى بعض المصريين الذين أتيحت لهم تجربة السفر إلى الخارج، أن بلدهم يزخر بالكثير من المناطق السياحية، التي تنافس جمال المدن الأوربية الشهيرة. بينما يرى آخرون أن سوء بعض الخدمات في الأماكن السياحية يظلم مكانة مصر على المستوى الدولي في قطاع السياحة.

يذكر أن ثقافة السياحة الداخلية في مصر قد راجت أخيرًا، وانتشر عدد من المجموعات على فيسبوك لتشارك الخبرات عن أفضل الأماكن السياحية، وأرخص وسائل المواصلات والإقامة، أبرزها مجموعة "نادي أسرار السفر " Travel Secrets club، الذي يضم ما يقرب من ربع مليون مستخدم.

