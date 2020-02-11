شاهد: أمير قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي

شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الثلاثاء، في نسخته التاسعة.

ومارس الشيخ تميم رياضة المشي والهرولة في ممشى مدينة لوسيل، بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين الرياضيين، وعدد من لاعبات لجنة رياضة المرأة القطرية وطلاب أكاديمية أسباير.

كما شارك رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في اليوم الرياضي، مفتتحًا المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق الخور الساحلي.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشارك المواطنين و المقيمين في فعاليات #اليوم_الرياضي_للدولة_2020 @TamimBinHamad @qasportsforall pic.twitter.com/6AZvYFEjYU — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

وتحولت دولة قطر إلى ملعب كبير، صباح الثلاثاء، بمناسبة اليوم الرياضي بمشاركة رسمية وشعبية حيث شهد مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم #NationalSportsDay

#اليوم_الرياضي_للدوله_2020 pic.twitter.com/5eg39IgtAu — اكتشف قطر (@discoverqtr) February 11, 2020

ويشارك المواطنون والمقيمون في المنافسات ومسابقات الترفيه في مختلف أماكن الاحتفالات، بمشاركة الجهات الحكومية والأندية الرياضية، كما تم تخصيص العديد من الأماكن لأنشطة المرأة

وتشمل الأنشطة مختلف الرياضات مثل ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية والمسابقات الرياضية المائية وأنشطة الصالات، وذلك في الأندية والاتحادات وفي منطقتي أسباير والحي الثقافي كتارا.

انطلاق مارثون المشي، تعقبه مباراة ودية في كرة القدم بين فريق وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب فعاليات رياضية مصاحبة للأطفال للتشجيع على ممارسة الرياضة كسلوك صحي بين مختلف فئات المجتمع.#النشاط_عافية#اليوم_الرياضي_للدولة_2020#العدل_قطر pic.twitter.com/Rl5Cu37hiD — وزارة العدل – قطر (@mojgovqa) February 11, 2020

وتحولت قطر إلى ساحة مفتوحة للرياضة، حيث أقيمت الأنشطة في منطقة الكورنيش وأسباير وكتارا.

ويأتي الاحتفال باليوم الرياضي تنفيذًا للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يومًا رياضيًا لدولة قطر، وأقيم أول يوم رياضي في عام 2012، وهو عطلة رسمية في البلاد.

