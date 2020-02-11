بالصور.. الثلوج تغطي بغداد للمرة الأولى منذ 12 عاما

استقظ سكان بغداد، اليوم الثلاثاء، على تساقط ثلوج غطت شوارع واحدة من أكثر عواصم دول العالم ارتفاعا لدرجة الحرارة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.

وفي عام 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن. لكن سكان المدينة أفادوا بأن الثلوج التي تجمعت اليوم فوق السيارات والأشجار وأسطح المباني كانت غير مسبوقة.

وأوقف السائقون سياراتهم بالقرب من حدائق غطتها الثلوج بالكامل وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنت درجات الحرارة إلى الصفر. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.

وقال عامر الجابري مدير إعلام الأحوال الجوية العراقية "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد الأربعاء في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس. وتابع أن "المنخفض الجوي جاء من أوربا".

وفي الموصل، غطت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمرتها المعارك مع تنظيم الدولة.

كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم على أيدي التنظيم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلح في سوريا المجاورة.

ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها.

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