10 أخطاء كارثية في المكياج يجب تجنبها

تستخدم بعض النساء المكياج للتزين أو لإخفاء عيوب البشرة، ولكن الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج كارثية، أو كما يقول المثل الشعبي المصري "جت تكحلها عمتها".

تتمثل معظم أخطاء المكياج في استخدام ألوان غير مناسبة للبشرة، أو المبالغة في وضع الكميات، وهذه أبرز الأخطاء الشائعة في وضع مساحيق التجميل:

الكونسيلر (خافي العيوب) Concealer

المبالغة في تفتيح منطقة العين باستخدام الكونسيلر تؤدي إلى إظهار الخطوط حول العين وإبراز التجاعيد، والعكس بالعكس؛ فإن اختيار اللون الداكن يبرز الهالات السوداء. الحل هو اختيار درجة الكونسيلر أفتح قليلا من كريم الأساس، وفرده بنعومة لحساسية الجلد حول العين، وكي يبدو طبيعيًا.

استخدام الكونسيلر بشكل خاطئ يبرز الخطوط حول العين

رسم الحواجب

رسم الحواجب من أكثر أخطاء النساء في وضع المكياج، فرسم العين بطريقة حادة وكثيفة يعطي مظهرًا مخيفًا، ويجعل شكل ملامح الوجه غير مريحا على الإطلاق.

الحل: رسم بسيط للحواجب – إن احتجت – ليبدو طبيعيًا ويعوض نقص الشعر في بعض الأماكن.

هناك مبالغات كثيرة في رسم الحواجب في الصالونات العربية لتبدو بشكل غير مريح وحاد

كريم الأساس

لا تنتبه بعض النساء لأخطاء توزيع كريم الأساس ربما بسبب الاستعجال أو الإضاءة السيئة في الغرفة وقت وضع الماكياج. وعدم بسط كريم الأساس بشكل متساو يجعل الوجه ملطخا.

الحل: استخدام فرشاة مناسبة أو اسفنجة الدمج beautyblender في توزيع كريم الأساس واختيار لون ملائم للبشرة، وتجربته على اليد أولا عند الشراء.

كما يمكن الاستغناء عن كريم الأساس بالنهار، ووضع مرطب وكريم "بي بي" إن اقتضت الحاجة.

قلم الشفاه

تحديد الشفاه بعد وضع طلاء الشفاه يكبر حجم الفم ويجعل الشكل غير متناسق. والأصح هو وضع المحدد بشكل بسيط ثم وضع قلم الشفاه.

ومن الأخطاء أيضًا الخروج عن حدود الشفاه، واختيار الأنواع الرديئة يتسبب في ترسب المكياج على الأسنان أثناء الضحك أو الكلام فتبدو الشفاه مشوهة.

ويستهجن البعض استخدام قلم الشفاه الفاقع في الصباح وأماكن العمل، والأفضل استخدامه في المناسبات.

الأنواع الردئية من أقلام الشفاه تسبب في مظهر مشوه أثناء الكلام والضحك

أحمر الخدود

عندما تضع المرأة أحمر الخدود بشكل مكثف تبدو كالمهرج أو عروسة المولد. المقصد من وضعه جعل الخدود تبدو متوردة.

ومن الخطأ وضع أحمر الخدود بشكل دائري؛ والأفضل وضعه بلمسات خفيفة على عظام الوجنتين بما يشبه الكنتور.

الكحل

وضع الكحل داخل العين مناسب فقط للعيون الواسعة، أما العيون الصغيرة فتبدو ضيقة جدا إذا تم وضع الكحل داخلها.

ينصح خبراء التجميل بوضع كحل أبيض داخل العين في حالة العيون الضيقة، وكحل أسود أو لون غامق بالخارج.

قلم العين Eyeliner

من أخطاء رسم الآي لاينر: رسم كل عين بشكل مختلف عن الأخرى، ووضع خط عريض أسفل العين، ورسم خط الآي لاينر المجنح دون تدريب كاف، لأنه عادة ما يؤدي إلى رسم خط عريض جدًا. وفي حالة الجفون المبطنة يفضل رسم خط بسيط من الآي لاينر ووضع القليل من ظلال الجفون فوقها حتى لا يسيح مع العرق والشمس.

تحديد خاطئ للعين باستخدام الآي لاينر

الماسكرا Mascara

استخدام كمية كبيرة من الماسكرا على الرموش السفلية يجعل العين غير مريحة، وتتشابك الرموش معا كخيوط العنكبوت، الأفضل وضع ماسكرا بشكل بسيط في الرموش السفلية وتكثيف الماسكرا في الرموش العلوية، والحرص على عدم تشابك الرموش.

ومن أفضل الطرق لوضع الماسكرا هو النظر لأعلى عند وضعها على الرموش السفلية، بما يساعد في عدم تكتل سائل الماسكرا وامتزاج الرموش.

وضع الماسكارا بشكل خاطئ يفسد جمال العين

الكونتور Contouring

من تقنيات المكياج التي ذاعت مؤخرًا، تستخدم لتحديد ونحت ملامح الوجه أو الجسم. لا يستحب استخدامه نهارا وأثناء العمل إلا بدرجات خفيفة جدًا. ينبغي معرفة نوع الكونتور المناسب للوجه، فالوجه الطويل غير الوجه المستدير، ولكل طريقة مختلفة.

ومن الأخطاء الكارثية عند عمل الكونتور هو استخدام درجة غامقة جدا وعدم المزج مع مكياج البشرة. ينبغي المزج جيدًا باستخدام فرشاة أو اسفنجة.

عدم مزج الكونتور جيدا مع مكياج الوجه يظهر الوجه غير مريح

صورة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي للموناليزا قبل وبعد الكونتور

البودرة

الإفراط في وضع البودرة يجعلها تتخلل المسامات والخيوط الدقيقة في الوجه؛ فتظهر التجاعيد وتبدو البشرة جافة وأكبر سنا.

مدونة الفيديو الكويتية لجين الظفيري تشرح الأخطاء الشائعة في وضع مساحيق التجميل