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مستشار أردوغان يوثق وقائع الثورة المصرية في "أرض الكنانة"

الدكتور ياسين أقطاي خلال حفل توقيع الكتب فى اسطنبول- الأناضول
الدكتور ياسين أقطاي خلال حفل توقيع الكتب فى اسطنبول- الأناضول
10/2/2020

باع الدكتور ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ١٠٠٠٠ نسخة من كتبه الخمسة التي وقعها للجمهور خلال حفل كبير أقيم في مدينة إسطنبول التركية مؤخرًا.

ويعد كتاب "أرض الكنانة: الثورة والثورة المضادة" أبرز هذه الكتب حيث وثق أقطاي خلاله مراحل الثورة المصرية عام 2011 بداية من الثمانية عشر يومًا التي اعتصم فيها المتظاهرون في ميدان التحرير مرورًا بالانقلاب العسكري حتى الآن.

وخلال كلمته لتقييم الكتاب، قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أهمية الكتاب تنبع من تصديه لما أسماها "حرب الذاكرة" حيث مسحت كبريات الجرائد المصرية أرشيفها للثورة، كما مسح المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسب عبد الفتاح صفحاته على مواقع التواصل والتي كان يخاطب من خلالها المصريين طوال أيام الثورة. 

وقال الدكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية بجامعة قطر، خلال كلمته، إن ياسين أقطاي تحدث بحكمة عن دور علمانية تركيا في نهضتها.

ونقل الشنقيطي من كتاب "عالمية الإسلام ومصادر العلمنة" مقولة أقطاي التي يؤكد فيها إن العلمانية هي الشيء الوحيد الذي لا يفكر العرب المعجبون بالنموذج التركي في الحصول عليه من تركيا ".

وأضاف الشنقيطي أن علمانية تركيا محل تساؤل، خصوصًا أنها محاطة بدول لها دين رسمي معلن ومنصوص عليه في دساتير تلك الدول. 

وفي كتابه الأول الذي يحمل اسم "أرض الكنانة: الثورة والثورة المضادة"، يرصد أقطاي مجريات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، وما تبعها من أحداث، ويدور كتابه الثاني بعنوان "فك الاشتباك: عالمية الإسلام ومصادر العلمنة" في إطار دراسات العلوم الاجتماعية وتأويل النصوص.

كما يتناول كتابه الثالث "تاجر الدين، نموذجا لاستغلال الدين في أغراض سياسية"، ممارسات تنظيم غولن "الإرهابي" واستغلاله الدين لتحقيق مآربه الضارة، بينما يسلط الكتاب الرابع "سيد قطب بين غلو محبيه وظلم ناقديه" الضوء على أفكار المفكر الإسلامي المصري سيد قطب (9 أكتوبر/تشرين الأول 1906 – 29 أغسطس/آب 1966)".

ويتناول الكتاب الخامس "أزمان الكاريزما من منظور علم الاجتماع السياسي"، فترة التسعينيات في تركيا والانتقال من الانقلابات والاستبداد إلى الديمقراطية، في ظل حزب العدالة والتنمية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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