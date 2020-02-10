صِدام مع مكة بسبب كيان محمد صلاح

نشب أول صدام بين مكة ومحمد صلاح، يوم السبت الماضي، على خلفية اختيار اسم مولود الأسرة الجديد.

وكانت مكة ترغب بتسمية شقيقتها الجديدة اسم "روز" بينما اقترح والدهما محمد صلاح اسم "كيان" على خلاف رغبة ابنته البكر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي السبت، استقبال نجم فريقه، المصري محمد صلاح لمولودة جديدة انضمت إلى العائلة في بريطانيا.

الحمد لله .. محمد صلاح رزق بمولدته الثانيه "كيان"❤ pic.twitter.com/DG4nFDa4kc — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) February 8, 2020

ووضعت زوجة صلاح وضعت المولودة الثانية، فجر السبت، بأحد المستشفيات الكبرى في بريطانيا.

وكان هذا الحدث السعيد وراء عدم ترك صلاح بريطانيا في الأيام الماضية، أُسوة بزملائه في ليفربول، رغم حصوله على إجازة.

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج" بمحافظ الغربية المصرية، مسقط رأس صلاح، ليرزق بـ "مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، والمولودة في لندن عام 2014.

وكعادة المصريين، انهالت التساؤلات عبر منصات التواصل حول مكان إقامة "سبوع" المولودة الجديدة وفق التقاليد المصرية، وتساؤلات أخرى عن معنى اسم "كيان"، وهل ستحصل على الجنسية البريطانية أم لا، بالإضافة إلى تهنئة الفرعون المصري بقدوم "كيان".

ووفق قواميس المعاني في اللغة العربية، فإن اسم كيان وجمعه "كيانات"، يحمل معانٍ عدة منها ما يتعلق بالطبيعة والخليقة والذات والوجود والهيئة أو البنية.

محمد صلاح فى انتظار مولودة جديدة روز محمد صلاح ❤️

مبروك لفخر العرب 😊 pic.twitter.com/Xgqhv1zbuR — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) February 7, 2020