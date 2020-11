شاهد: سامسونغ تعرض هاتفا جديدا قابلا للطي خلال حفل الأوسكار

أعطت سامسونغ، كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم، لمحة خاطفة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ أذيع خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء أمس الأحد.

وجاء الإعلان الذي بث في الولايات المتحدة فقط قبل يومين من الكشف عن هواتف "غالاكسي زد فليب" التي تفتح وتغلق عموديا كهاتف مطوي وذلك خلال حدث يقام في سان فرانسيسكو.

ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف التي ظهرت على الأقل بلونين هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

لكن من المتوقع أن تكون الهواتف أقل سعرا من هاتف غالاكسي فولد الذي يباع مقابل 1980 دولارا ويفتح مثل الكتاب وتم طرحه في سبتمبر أيلول/ بعد تأخره عدة أشهر بسبب مشكلات في الشاشة.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020