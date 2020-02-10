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شاهد: توم هانكس يتحدى ضابطا في تمرين الضغط خلال حفل أوسكار

10/2/2020

خطف الممثل العالمي توم هانكس الأضواء قبل انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في هوليود، أمس الأحد، حيث دخل في تحدٍ مع ضباط أمن بالحفل في ممارسة تمرين الضغط.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل قيام هانكس بمجرد دخوله على السجادة الحمراء، بتحية بعض الضباط، ثم دعا أحدهم إلى تحديه في تمرين "الضغط".

وتبارى الثنائي في تمارين ضغط استمرت لثوانٍ، خطفت عدسات الكاميرات، وسط ضحك وتصفيق من الحضور، ثم انتهيا وصافح هانكس الضابط واستكمل طريقه على السجادة الحمراء.

وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العالم.

وخلال مسيرته التي بدأت في الثمانينيات قدم هانكس أدورًا مختلفة ومتنوعة ما بين الكوميديا والفانتازيا كما في أفلام "كبير" (Big) و"سبلاش" (Splash)، والرومانسية كما في أفلامه مع ميغ رايان مثل "الساهر في سياتل" (Sleepless in Seattle) و"لديك بريد" (You’ve Got Mail)، والأفلام الدرامية مثل "فورست غامب" (Forrest Gump)، و"الميل" الأخضر" (The Green Mile)، والخيال العلمي مثل "كلاود أتلس" (Cloud Atlas) وحتى أفلام العصابات مثل "الطريق إلى الهلاك" (Road to Perdition).

توم هانكس على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار 2020 (رويترز)

وبدأت مسيرة توم هانكس بفيلم رعب منخفض الميزانية للغاية هو "يعلم أنك وحدك" (He Knows You’re Alone) عام 1980، ليقدم بعدها أدوار البطولة في أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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